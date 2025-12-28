Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Europa Press

28/12/2025 - 2:10 pm

Encías y el corazón.

La enfermedad periodontal es más común en personas con mala higiene bucal y otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, diabetes y tabaquismo.

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS).- La Asociación Americana del Corazón hizo pública una nueva declaración científica en la que alerta de que cada vez hay más pruebas de que la enfermedad de las encías se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y afecciones cardiometabólicas.

Por ello, advierte de que la prevención y el tratamiento eficaces de la enfermedad de las encías, también llamada enfermedad periodontal, podrían reducir potencialmente la carga de enfermedades cardiovasculares.

La nueva declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón, publicada en su revista de cabecera Circulation, presenta nuevos datos que respaldan una asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA), y actualiza la declaración científica de la Asociación de 2012.

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, principal causa de muerte a nivel mundial, es causada por la acumulación de placa arterial (depósitos de grasa en las arterias) y se refiere a afecciones que incluyen enfermedad cardíaca coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y aneurismas aórticos.

La Asociación Americana del Corazón ha hecho pública una nueva declaración científica en la que alerta de que cada vez hay más pruebas de que la enfermedad de las encías se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro

"La boca y el corazón están conectados", afirma el doctor Andrew H. Tran, presidente del grupo de redacción de la declaración científica, cardiólogo pediátrico y director del programa de cardiología preventiva del Hospital Infantil Nationwide de Columbus, Estados Unidos.

"La enfermedad periodontal y la mala higiene bucal pueden permitir la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, causando inflamación que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas —prosigue—. Cepillarse los dientes, usar hilo dental y las revisiones dentales regulares no sólo contribuyen a una sonrisa sana, sino que también son importantes para proteger el corazón".

La nueva declaración explica que la enfermedad periodontal es una afección inflamatoria crónica. La etapa más temprana es la gingivitis (inflamación de las encías debido a la acumulación de placa dental). Si no se trata, puede progresar a periodontitis, donde las encías comienzan a separarse de los dientes, formando pequeñas bolsas que pueden atrapar bacterias y provocar una infección.

La etapa más avanzada, la periodontitis grave, implica un daño extenso a los huesos que sostienen los dientes; los dientes pueden aflojarse y caerse. Esta etapa suele requerir intervención quirúrgica.

La enfermedad periodontal es más común en personas con mala higiene bucal y otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, diabetes y tabaquismo.

La prevalencia de la enfermedad periodontal también es mayor entre hombres, adultos mayores, personas con baja actividad física y personas afectadas por determinantes sociales adversos de la salud, como un nivel socioeconómico bajo, inseguridad alimentaria o falta de acceso a la atención médica, incluida la odontología.

Aunque la enfermedad periodontal y la ECVA comparten factores de riesgo comunes, datos recientes indican una asociación independiente entre ambas afecciones.

Según estos expertos, los posibles mecanismos biológicos que vinculan la enfermedad periodontal con un pronóstico cardiovascular desfavorable incluyen vías directas, como las bacterias en la sangre y las infecciones vasculares, así como vías indirectas, como la inflamación sistémica crónica.

Numerosos estudios han demostrado que la enfermedad periodontal se asocia con un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica y muerte cardíaca.

Si bien la enfermedad periodontal contribuye claramente a la inflamación crónica asociada con la ECVA, no se ha confirmado una relación causal. Tampoco existe evidencia directa de que el tratamiento periodontal ayude a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los tratamientos que reducen la exposición a la inflamación a lo largo de la vida parecen ser beneficiosos para reducir el riesgo de desarrollar ECVA.

El tratamiento y el control de la enfermedad periodontal y la inflamación asociada pueden contribuir a la prevención y a un mejor manejo de la ECVA. Las personas con uno o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular se consideran de mayor riesgo y podrían beneficiarse de revisiones dentales periódicas y cuidado periodontal específico para abordar la inflamación crónica.

Estudios previos han demostrado que un cepillado dental más frecuente se asocia con un menor riesgo de ECVA a 10 años (13.7 por ciento para el cepillado una vez al día o menos frente al 7.35 por ciento para el cepillado tres o más veces al día) y una reducción de los marcadores inflamatorios.

