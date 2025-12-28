Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico

Una unidad del Tren Interoceánico se descarrilló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, la mañana de este domingo, en el que v iajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, anunció este domingo que ya se inició una carpeta de investigación para indagar la causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, que dejó 20 heridos.

"Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la FGR inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido", escribió la funcionaria en X, antes Twitter.

Godoy Ramos añadió que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 28, 2025 Una unidad del Tren Interoceánico se descarrilló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, la mañana de este domingo. "Viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", explicó en un primer momento la Secretaría de Marina (Semar), que posteriormente indicó que 20 personas resultaron lesionadas. El Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, detalló que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia ocurrida en Asunción Ixtaltepec, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otras, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

El pasado 20 de diciembre de 2025, un tráiler colisionó contra el tren de pasajeros en el estado de Chiapas. El accidente se registró alrededor de las 09:55 horas, en un cruce ferroviario ubicado en la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco. El pasado 10 de julio, el Tren Interoceánico se estrelló contra un camión que intentó ganarle el paso en las inmediaciones de la estación Pino Suárez, localizada en Macuspana, Tabasco, sin que se registraran lesionados de gravedad.

¿Qué es el Corredor Interoceánico?

El proyecto del Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su gestión, busca transportar un millón 400 mil contenedores de mercancía por año entre los océanos Pacífico y Atlántico, y está compuesto por mil 189 kilómetros de vías férreas del Tren Interoceánico en tres líneas, 12 polos de desarrollo y cuatro puertos.

El objetivo es potenciar el comercio marítimo y traer desarrollo a la región. Para lograr esto, el Gobierno federal está implementando una plataforma logística multimodal compuesta de mil 189 kilómetros de vías férreas.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Federal, el Tren Interoceánico logrará su punto de equilibrio financiero en 2027. En 2024, el proyecto tuvo un déficit de operación de mil 366 millones de pesos; para 2025 la cifra bajó a 774 millones y en 2026 se reducirá hasta 67 millones.