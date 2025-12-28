Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 3:15 pm

Tren Interoceánico.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS: Así se ve, por fuera y dentro, el Tren del Istmo que vuelve a llevar pasajeros

Interoceánico se estrella contra un tráiler en Macuspana, Tabasco; no hay lesionados

El Tren Interoceánico moverá hasta un millón 400 mil contenedores al año, prevé Semar

Una unidad del Tren Interoceánico se descarrilló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, la mañana de este domingo, en el que viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, anunció este domingo que ya se inició una carpeta de investigación para indagar la causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, que dejó 20 heridos.

"Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la FGR inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido", escribió la funcionaria en X, antes Twitter.

Godoy Ramos añadió que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

Una unidad del Tren Interoceánico se descarrilló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, la mañana de este domingo. "Viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", explicó en un primer momento la Secretaría de Marina (Semar), que posteriormente indicó que 20 personas resultaron lesionadas.

El Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, detalló que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia ocurrida en Asunción Ixtaltepec, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otras, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

El pasado 20 de diciembre de 2025, un tráiler colisionó contra el tren de pasajeros en el estado de Chiapas. El accidente se registró alrededor de las 09:55 horas, en un cruce ferroviario ubicado en la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco. El pasado 10 de julio, el Tren Interoceánico se estrelló contra un camión que intentó ganarle el paso en las inmediaciones de la estación Pino Suárez, localizada en Macuspana, Tabasco, sin que se registraran lesionados de gravedad.

Tren Interoceánico.
Tras el accidente, Salomón Jara indicó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias acudió al sitio para brindar apoyo a las víctimas del incidente, ocurrido entre las poblaciones Chívela y Nizanda. Foto: Cuartoscuro

¿Qué es el Corredor Interoceánico?

El proyecto del Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su gestión, busca transportar un millón 400 mil contenedores de mercancía por año entre los océanos Pacífico y Atlántico, y está compuesto por mil 189 kilómetros de vías férreas del Tren Interoceánico en tres líneas, 12 polos de desarrollo y cuatro puertos.

El objetivo es potenciar el comercio marítimo y traer desarrollo a la región. Para lograr esto, el Gobierno federal está implementando una plataforma logística multimodal compuesta de mil 189 kilómetros de vías férreas.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Federal, el Tren Interoceánico logrará su punto de equilibrio financiero en 2027. En 2024, el proyecto tuvo un déficit de operación de mil 366 millones de pesos; para 2025 la cifra bajó a 774 millones y en 2026 se reducirá hasta 67 millones.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

+ Sección

Galileo

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
1

La Marina confirma 20 personas lesionadas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Juez Jonathan Yong Mendoza
2

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
3

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
4

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
5

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
6

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
7

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
8

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
9

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

Encías y el corazón.
10

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
11

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
12

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
13

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.
14

VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
15

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tren Interoceánico.
1

Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico

Encías y el corazón.
2

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

3

Trump habla con Putin previo a su reunión con Zelenski para discutir un plan de paz

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
4

La Marina confirma 20 personas lesionadas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
5

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
6

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Juez Jonathan Yong Mendoza
7

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
8

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

Stranger Things: The Experience
9

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
10

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
11

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
12

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio