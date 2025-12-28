VIDEO ¬ Helicópteros colisionan en Nueva Jersey, EU; hay un muerto y un herido grave

Un video compartido en redes sociales muestra un helicóptero precipitarse hacia el suelo. Se habla de al menos un muerto.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Dos helicópteros chocaron este domingo en el aire en Hammonton, Nueva Jersey, Estados Unidos (EU). Las autoridades federales explicaron que la colisión en el aire mató al piloto de una de las aeronaves y dejó a otro aviador gravemente herido.

El Jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, informó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 horas del domingo.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la colisión en el aire ocurrió entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. En las aeronaves sólo e encontraban los pilotos.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Informes iniciales indican que dos helicópteros chocaron en el aire en Hammonton, Nueva Jersey. Se reportan múltiples víctimas.pic.twitter.com/MDzt1ARvCK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 28, 2025

La policía y los bomberos posteriormente extinguieron las llamas que envolvieron uno de los helicópteros.

Asimismo, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y estarán investigando el accidente, señaló Friel.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los pilotos ni la causas probables del incidente.