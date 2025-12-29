VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 10:55 pm

El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Tras el incidente, Rodrigo Crosa indicó en su cuenta de X que nunca había experimentado algo similar en su carrera profesional. 

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Diputado veracruzano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.

El periodista de El Noti Express entrevistó al político en el set de grabación de este medio de comunicación local y lo que parecía un intercambio normal y fluido acerca de los antecedentes del PRI en la entidad, devino en un desplante por parte de Yunes Landa.

Crosa fue quien publicó posteriormente en sus redes sociales el altercado con el Diputado.

"Hace unas horas la entrevista con Héctor Yunes se salió de lo normal. Nunca me había pasado algo así en una entrevista. Mañana les cuento qué fue lo que pasó", publicó el comunicador en su cuenta de X.

De acuerdo con lo que puede apreciarse en el video, Yunes intercambiaba sus posturas con el comunicador, quien en varias ocasiones intervino para buscar precisión informativa.

Ante este comportamiento inquisitivo por parte de Rodrigo Crosa, el Diputado comienza a percibirse inquieto y molestó. Por varios momentos, el político pareció tolerar el estilo de la entrevista hasta que perdió los estribos y comenzó el desplante. "Déjame contestarte", le dice Yunes a Crosa en tono molesto, quien mantuvo en todo momento la mediación serena con el entrevistado.

Rodrigo Crosa intentó salvar lo que parecía una entrevista que se tornaba incomoda para el veracruzano y, en tono conciliador, se le escuchó decir: "Adelante, pero tampoco te pongas en ese plan, estamos platicando con el respeto de siempre", respondió.

“Si tú preguntas y yo contesto lo que quiero, no voy a contestar lo que tú quieras, maestro”, se le escucha decir a Yunes en el video difundido en redes sociales. Ante el intento del periodista por dirigir con calma la entrevista, Yunes Landa arremetió comparando al comunicador con "López Dóriga": “¡Vamos al carajo, maestro!”, dijo el político.

Héctor Yunes Landa ha ocupado cargos de alta relevancia, incluyendo la Subsecretaría de Gobierno del estado, la presidencia de la Mesa Directiva en el Congreso local y una senaduría en las LXII y LXIII Legislaturas. Además, cuenta con formación académica internacional en varios países de Europa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

+ Sección

Galileo

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
1

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
2

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
3

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Juez Jonathan Yong Mendoza
4

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
5

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

6

FOTOS Y VIDEOS ¬ El Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo acercó al Pacífico y al Golfo?

IMSS difunde nombres de víctimas del descarrilamiento del Interoceánico en Oaxaca.
7

El IMSS difunde LISTA de hospitalizados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
8

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
9

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
10

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

Dos de los tres cuerpos hallados el viernes pasado en la colonia Silvestre Castro corresponden a estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
11

Cuerpos hallados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos; uno aún sin confirmar

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
12

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

13

Nueva tormenta invernal en EU pone a más de 40 millones bajo alerta meteorológica

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
14

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
15

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.
1

VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
2

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

3

FOTOS Y VIDEOS ¬ El Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo acercó al Pacífico y al Golfo?

IMSS difunde nombres de víctimas del descarrilamiento del Interoceánico en Oaxaca.
4

El IMSS difunde LISTA de hospitalizados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

FGR obtiene prisión preventiva en contra de excolaborador de García Luna-
5

La FGR imputa por delincuencia organizada y peculado a excolaborador de García Luna

6

Nueva tormenta invernal en EU pone a más de 40 millones bajo alerta meteorológica

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
7

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo con el mandatario ucraniano, Voldímir Zelenski para abordar el plan de paz de EU.
8

"Estamos muy cerca", dice Trump sobre acuerdo de paz tras reunión con Zelenski

Choque de helicópteros en Nueva Jersey, EU.
9

VIDEO ¬ Helicópteros colisionan en Nueva Jersey, EU; hay un muerto y un herido grave

Dos de los tres cuerpos hallados el viernes pasado en la colonia Silvestre Castro corresponden a estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
10

Cuerpos hallados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos; uno aún sin confirmar

Un incendio se registró la tarde de este domingo al interior de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. 
11

VIDEO ¬ Un incendio en la Preparatoria 1 de la UNAM moviliza a cuerpos de emergencia

Tren Interoceánico.
12

Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico