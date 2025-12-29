VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Tras el incidente, Rodrigo Crosa indicó en su cuenta de X que nunca había experimentado algo similar en su carrera profesional.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Diputado veracruzano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.

El periodista de El Noti Express entrevistó al político en el set de grabación de este medio de comunicación local y lo que parecía un intercambio normal y fluido acerca de los antecedentes del PRI en la entidad, devino en un desplante por parte de Yunes Landa.

Crosa fue quien publicó posteriormente en sus redes sociales el altercado con el Diputado.

"Hace unas horas la entrevista con Héctor Yunes se salió de lo normal. Nunca me había pasado algo así en una entrevista. Mañana les cuento qué fue lo que pasó", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Hace unas horas la entrevista con Héctor Yunes se salió de lo normal. Nunca me había pasado algo así en una entrevista. Mañana les cuento qué fue lo que pasó. pic.twitter.com/KQTSkKYB7a — Rodrigo Crosa (@rodrigocrosa_) December 27, 2025

De acuerdo con lo que puede apreciarse en el video, Yunes intercambiaba sus posturas con el comunicador, quien en varias ocasiones intervino para buscar precisión informativa.

Ante este comportamiento inquisitivo por parte de Rodrigo Crosa, el Diputado comienza a percibirse inquieto y molestó. Por varios momentos, el político pareció tolerar el estilo de la entrevista hasta que perdió los estribos y comenzó el desplante. "Déjame contestarte", le dice Yunes a Crosa en tono molesto, quien mantuvo en todo momento la mediación serena con el entrevistado.

Rodrigo Crosa intentó salvar lo que parecía una entrevista que se tornaba incomoda para el veracruzano y, en tono conciliador, se le escuchó decir: "Adelante, pero tampoco te pongas en ese plan, estamos platicando con el respeto de siempre", respondió.

“Si tú preguntas y yo contesto lo que quiero, no voy a contestar lo que tú quieras, maestro”, se le escucha decir a Yunes en el video difundido en redes sociales. Ante el intento del periodista por dirigir con calma la entrevista, Yunes Landa arremetió comparando al comunicador con "López Dóriga": “¡Vamos al carajo, maestro!”, dijo el político.

Héctor Yunes Landa ha ocupado cargos de alta relevancia, incluyendo la Subsecretaría de Gobierno del estado, la presidencia de la Mesa Directiva en el Congreso local y una senaduría en las LXII y LXIII Legislaturas. Además, cuenta con formación académica internacional en varios países de Europa.