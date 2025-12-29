FOTOS Y VIDEOS ¬ El Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo acercó al Pacífico y al Golfo?

El accidente ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico, eje central del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, puso en el centro de la atención pública a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país: el Tren Interoceánico, eje ferroviario que busca unir el océano Pacífico con el Golfo de México.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en el accidente murieron al menos 13 personas y 98 resultaron heridas. En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros a bordo de la Línea Z, considerada la columna vertebral del corredor ferroviario que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que busca conectar trenes, puertos, carreteras e industria en el sureste del país. El proyecto abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo de la región.

El eje del corredor es el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una vía de 308.5 kilómetros que comenzó a rehabilitarse en 2019 y entró en operación en diciembre de 2023. El tren recorre 16 estaciones y ofrece servicio tanto de carga como de pasajeros, con capacidad de hasta 400 personas por convoy.

La Línea Z, donde ocurrió el descarrilamiento, une los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca. Esta ruta permite mover mercancías entre el Golfo de México y el Pacífico de forma directa, lo que la convierte en la principal del Corredor Interoceánico.

El proyecto también contempla la puesta en marcha del Tren Suburbano “El Tehuanito” en diciembre de 2025. Tendrá dos rutas de bajo costo que cruzarán comunidades del Istmo, entre ellas Nizanda, Chívela, Ixtepec, Juchitán y Tehuantepec.

Tras el descarrilamiento, la Secretaría de Marina informó que 139 personas están fuera de peligro y que 36 personas lesionadas reciben atención médica hospitalaria. Autoridades federales y estatales mantienen operativos de atención y trabajan para determinar las causas del accidente.

Sheinbaum lamenta tragedia en el Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de 13 personas debido al accidente del Tren Interoceánico, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca: "Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec".

A la par, indicó que dio instrucciones para que el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también expresó las condolencias a las víctimas del accidente ferroviario y aseguró que el Gobierno del Estado brindará todo el apoyo y acompañamiento necesario a las víctimas y a sus familiares tras este lamentable hecho. Asimismo, reiteró su compromiso de respaldar a quienes viajaban en el tren al momento del accidente.