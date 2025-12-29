FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

El accidente ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico, eje central del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, puso en el centro de la atención pública a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país: el Tren Interoceánico, eje ferroviario que busca unir el océano Pacífico con el Golfo de México.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en el accidente murieron al menos 13 personas y 98 resultaron heridas. En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros a bordo de la Línea Z, considerada la columna vertebral del corredor ferroviario que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una plataforma logística multimodal diseñada para articular transporte ferroviario, puertos, carreteras e industria en el sureste del país.

El proyecto abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo de la región.

Sheinbaum lamenta tragedia en el Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de 13 personas debido al accidente del Tren Interoceánico, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca.

"Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec", expresó a través de redes sociales.

A la par, indicó que dio instrucciones para que el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también expresó las condolencias a las víctimas del accidente ferroviario y aseguró que el Gobierno del Estado brindará todo el apoyo y acompañamiento necesario a las víctimas y a sus familiares tras este lamentable hecho. Asimismo, reiteró su compromiso de respaldar a quienes viajaban en el tren al momento del accidente.

"Desde el primer momento, nos coordinamos con las instituciones federales para atender a las personas afectadas y continuaremos brindando todo el apoyo necesario", escribió en su cuenta de X.