FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 9:42 pm

El accidente ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico, eje central del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, puso en el centro de la atención pública a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país: el Tren Interoceánico, eje ferroviario que busca unir el océano Pacífico con el Golfo de México.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en el accidente murieron al menos 13 personas y 98 resultaron heridas. En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros a bordo de la Línea Z, considerada la columna vertebral del corredor ferroviario que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
El Tren Interoceánico recorre el Istmo de Tehuantepec y conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Foto: Especial, Cuartoscuro

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una plataforma logística multimodal diseñada para articular transporte ferroviario, puertos, carreteras e industria en el sureste del país.

El proyecto abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo de la región.

Sheinbaum lamenta tragedia en el Tren Interoceánico

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
La Línea Z del Ferrocarril del Istmo es el eje principal del Corredor Interoceánico. Foto: Especial, Cuartoscuro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de 13 personas debido al accidente del Tren Interoceánico, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca.

"Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec", expresó a través de redes sociales.

A la par, indicó que dio instrucciones para que el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
El descarrilamiento ocurrió a la altura de Nizanda, Oaxaca, en un tramo clave de la Línea Z. Foto: Especial, Cuartoscuro

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también expresó las condolencias a las víctimas del accidente ferroviario y aseguró que el Gobierno del Estado brindará todo el apoyo y acompañamiento necesario a las víctimas y a sus familiares tras este lamentable hecho. Asimismo, reiteró su compromiso de respaldar a quienes viajaban en el tren al momento del accidente.

"Desde el primer momento, nos coordinamos con las instituciones federales para atender a las personas afectadas y continuaremos brindando todo el apoyo necesario", escribió en su cuenta de X.

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes al momento del accidente. Foto: Especial, Cuartoscuro
Triptico_Plataforma_Logistica
