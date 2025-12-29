FGR obtiene prisión preventiva en contra de excolaborador de García Luna

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 8:57 pm

FGR obtiene prisión preventiva en contra de excolaborador de García Luna-

Entre 2013 y 2015 el funcionario habría participado en la celebración y simulación de contratos con el objetivo de canalizar fondos públicos hacia empresas de García Luna.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un Juez la prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en una red de desvío de recursos públicos mediante la simulación de contratos de servicios.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a Caballero Tardaguila los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que el juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR informó que la detención de Caballero Tardaguila se realizó en Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015 el exservidor público habría participado en la celebración y simulación de contratos con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), con el objetivo de canalizar fondos públicos hacia empresas presuntamente controladas por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Este caso se suma a otras acciones recientes de la Fiscalía relacionadas con presuntos desvíos y lavado de dinero vinculados a la red de colaboradores de García Luna. El pasado 17 de diciembre, la FGR detuvo en la Ciudad de México a María “N”, exasesora del exfuncionario, señalada por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

 

Según las autoridades, la mujer habría actuado como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual presuntamente fue utilizada para canalizar recursos ilícitos y ocultar el origen de los fondos.

