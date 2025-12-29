"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

El magnate Ricardo Salinas Pliego, Margarita Zavala, Javier Lozano y otros opositores se alinearon con una estrategia recurrente: capitalizar el dolor ajeno.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Una vez más, una tragedia que enluta al país es utilizada como munición política por la oposición al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido la tarde de este domingo y que dejó un saldo de 13 personas muertas y 98 heridas, es objeto de burlas y ataques en redes sociales por sectores contrarios a la Cuarta Transformación (4T), en una estrategia reiterada ante la incapacidad de competir con propuestas y proyectos concretos.

Al igual que ha ocurrido con huracanes, inundaciones, accidentes, asesinatos y otras tragedias profundamente sentidas por la sociedad mexicana —tanto en el actual Gobierno como en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, el PRIAN volvió a sacar raja política del dolor ajeno para confrontar mediáticamente a la 4T. El caso de Oaxaca es el episodio más reciente de esta práctica.

"No es por el día de los inocentes… es real. Con el balastro de los amigos, no podía saberse. Mis oraciones a los afectados y sus familias", escribió en X, antes Twitter, la Diputada Margarita Zavala.

"La corrupción descarrila trenes. Pueden citarme", publicó por su parte Fernando Belauzarán, de Somos México, una de las organizaciones de la sociedad civil que la oposición usa como fachada.

"Ya van 13 muertos y de seguro habrá mas… ¿Qué demonios tiene que hacer la Marina operando trenes de pasajeros? Aparte de que los trenes estos son viejos, sucios, feos e inútiles… ¿Porque exponer la reputación de las Fuerzas armadas al ponerlos a operar esta basura?, ¿O acaso hay negocio para algunos asesores, constructores y operadores?", escribió, por su parte, el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien debe al erario público una cifra que ronda los 50 millones de pesos en impuestos atrasados.

"Se descarrila el Tren Interoceánico, obra insignia de AMLO. La corrupción del narcogobierno de Morena le está costando mucho a México. Esperamos que los lesionados no sean de gravedad, porque en la Ciudad de México esas escenas de tren descarrilado nos traen muy amargos recuerdos", escribió por su parte el panista Santiago Tabada, quien fue gobernó la Alcaldía Benito Juárez entre 2018 y 2023 y sobre el que pesan señalamientos de corrupción.

Por su parte, Javier Lozano, quien fue Senador dela República y Secretario del Trabajo y Previsión Social durante el Gobierno Felipe Calderón entre 2006 y 2011, aseguró en X: "Todo, absolutamente todo, lo hacen con las patas. Cero planeación, ejecución , supervisión, operación o un mínimo de seriedad en el asunto. Punta de imbéciles, incompetentes e indolentes". Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente Nacional del PRI responsable de que el tricolor haya perdido la elección de 11 gubernaturas desde 2019 y una presidencial, también usó la tragedia para golpear al Gobierno de la 4T. "Se descarrila el Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, esa "obra insignia" del impresentable narcopresidente López Obrador, a la que le metieron miles de millones. ¡Pusieron en riesgo la vida de 250 personas por culpa de un Gobierno inepto, bruto y criminalmente irresponsable! No hay mantenimiento, no hay control, no hay seriedad. Sólo propaganda, corrupción y puras mentiras", arremetió en sus redes sociales.