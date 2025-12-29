El IMSS difunde LISTA de hospitalizados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas por el descarrilamiento de la máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a noche de este domingo la lista de las personas lesionadas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la institución, 41 personas lesionadas se encuentran distribuidas en los hospitales del Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, IMSS Bienestar de Juchitán, así como en centros hospitalarios de Salina Cruz y Tehuantepec.

Tras lamentable accidente del Tren Interoceánico fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Respaldo y condolencias para las familias, y seguir pendientes a la labor de las autoridades. Este es el reporte de @IMSS_Bienestar: pic.twitter.com/SJStJQVL5i — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) December 29, 2025

IMSS Bienestar indicó que activó de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias para garantizar la atención médica oportuna a las personas lesionadas.

Al momento, la atención hospitalaria se brinda de la siguiente manera:

29 personas lesionadas reciben atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero.

22 personas lesionadas son atendidas en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán.

11 personas lesionadas reciben atención en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, todos en el estado de Oaxaca.

Asimismo, el IMSS dio a conocer una lista preliminar de personas hospitalizadas. Esta es:

Hospital IMSS Bienestar de Juchitán

Martha Lidia Santiago Antonio Liliana del Carmen González Cruz Nahomi Katerine Ríos Vásquez Gilberta Josefina Calvo Vásquez Abigail Lizárraga Arias María Fernanda Serrano Moreno Elidia de la Cruz López Jorge Alberto Hernández Ximena Ríos Luis Augusto Kat Canto Livia A. Alvarado Akwjo Salazar Rodríguez Ulises Jáuregui García Calli Santiago Antonio Tiare Deyanira Mendoza Hernández Nelli Rosario Arana Serrano Mellani Zaragoza Medina Abril Solórzano Cruz Víctor Ventral Ordóñez Miguel Ángel Fabre Bajaron Patricia Castro Sánchez

Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec