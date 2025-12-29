Presidente de Irán afirma que su país vive una “guerra total” de EU, Israel y Europa

28/12/2025 - 10:59 pm

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, consideró el día de ayer que Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa.

El mandatario iraní declaró que la población enfrenta serias dificultades políticas y económicas por el asedio contra su país pero que, unidos, los iraníes lograrán superar la agresión externa.

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, consideró el día de ayer que Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa, más de seis meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático y tras el restablecimiento de las sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra Teherán por parte de países europeos.

"En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país", declaró Pezeshkian en una entrevista realizada en el Palacio Presidencial, en Teherán, y publicada en la página web del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Para el Presidente iraní, "esta guerra es peor que la guerra en Irak", refiriéndose al conflicto que se cobró cientos de miles de vidas en la década de 1980 entre ambos países vecinos: "Aquí nos están asediando por todos los medios, poniéndonos en dificultades, creando problemas, en términos de subsistencia, de cultura, de política, y de seguridad", lamentó durante su intervención.

En este sentido, subrayó que "los problemas del país no es algo que pueda resolver sólo", pero aseguró que superarán las sanciones y presiones con "todas" sus fuerzas", argumentando que "es imposible" que estando unidos puedan derrocarles. "Si estamos unidos, Estados Unidos no podrá explotar a los países de la región", dijo.

Según Pezeshkian, "han planeado derrocar" a Teherán en 36 meses, aunque "hasta ayer decían que podría ser derrocado en doce días". "Pero si estamos juntos, ni en 36 mil años podrían lograrlo. Para ello, debemos dejar de lado las diferencias, porque (...) causan discordia".

Asimismo, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes son ahora "más fuertes que cuando atacaron", tanto en términos de equipo como de personal, por lo que ha aseverado que, si Israel y Estados Unidos deciden volver a bombardear objetivos en su territorio, "se enfrentarán a una respuesta más decisiva".

