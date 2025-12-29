El inédito poder de Trump en 2025 rompe reglas y corrompe a EU, alertan especialistas

“Hemos visto un esfuerzo sin precedentes por utilizar las fuerzas armadas para abordar estos problemas de aplicación de la ley”, expuso Katherine Yon Ebright, consejera de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan.

Por Jesús García

Los Ángeles, 28 de diciembre (LaOpinión).- Diversas órdenes ejecutivas y las proclamaciones del Presidente Donald Trump están desafiando los tribunales, la Corte Suprema y a la Constitución de los Estados Unidos (EU), indican expertos del Brennan Center for Justice.

“Desde su inicio, y a lo largo de todo este tiempo, hemos visto un gran impulso, especialmente del Presidente Donald Trump y su administración, para poner a prueba los límites de nuestra Constitución, para romper las reglas, las normas e incluso las leyes que limitan el poder”, indicó, Michael Waldman, Presidente y director ejecutivo del Brennan. “Hemos presenciado una toma de poder presidencial sin precedentes en muchos sentidos, y hemos visto esfuerzos por moldear la democracia estadounidense de maneras que, aunque son, es fácil decirlo, anormales, realmente socavarían y distorsionarían nuestro propio sistema constitucional de gobierno”.

Las órdenes ejecutivas del Presidente Trump modifican el uso de instituciones en acciones para las que no fueron diseñadas, como desplegar la Guardia Nacional para temas de seguridad pública y operativos migratorios.

También la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones expeditas, el nombramiento de cárteles como organizaciones terroristas para justificar operativos militares en el Caribe y el Pacífico, entre otras.

“Hemos visto un esfuerzo sin precedentes por utilizar las fuerzas armadas para abordar estos problemas de aplicación de la ley”, expuso Katherine Yon Ebright, consejera de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan, en el foro virtual sobre la revisión anual 2025.

Ebright agregó que algunos de los poderes que invoca el Presidente Trump se integraron en leyes durante contextos específicos que actualmente no vive EU, como la Guerra de 1812 y las guerras mundiales.

El equipo del Brennan ha incluso acompañado demandas ante tribunales, a través de documentos ‘amicus curiae’ (amigos de la corte), pero también ha cuestionado cómo la Corte Suprema ha decidido sobre peticiones “de emergencia” de la Administración Trump.

“Desconocemos cómo terminará la historia, pero sabemos que 2025 es un año en el que nuestra constitución está en juego y, mientras nuestra democracia se pone a prueba”, reconoció Waldman. “El gran problema constitucional actual es esta extraordinaria expansión del poder presidencial, este intento de expandir extraordinariamente el poder presidencial y otras áreas, como los derechos individuales o los derechos estatales”.

La Corte Suprema como aliada de Trump

El Presidente Trump ha criticado a los tribunales por tomar decisiones contra sus órdenes ejecutivas, ya sea sobre inmigración, derecho al voto, despido de personal federal, cierre de oficinas de gobierno, entre otras.

“La Corte Suprema, con su supermayoría muy conservadora, ha estado profundamente enamorada del poder presidencial”, agregó Waldman. Tanto Waldman como Daniel Weiner, director de Elecciones y Gobierno del Brennan, destacaron que la mayoría de la actual Corte Suprema parece tener un interés particular en otorgar más poder al Presidente, así como modificar regulaciones sobre campañas electorales. “Creo que lo fascinante es lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Es que dijiste esto? [el magistrado Presidente] John Roberts ha estado interesado en esta agenda durante décadas, ¿verdad? Así que tenemos una especie de tormenta perfecta: un proyecto ideológico a largo plazo para empoderar a la presidencia, eliminar las reglas de financiamiento de campañas, las salvaguardias anticorrupción, lo cual no es exactamente trumpista, pero ahora está convergiendo con una presidencia completamente descontrolada de una manera muy alarmante”, expresó Weiner. El experto consideró que el Magistrado Presidente Roberts y otros jueces conservadores incluso toman “una visión bastante cínica de la política”. “La corrupción influye, no solo en los casos de financiamiento de campañas, sino también en otros casos anticorrupción. La principal preocupación es que la política es un negocio sucio. Cuando el gobierno empieza a intervenir y a limpiarlo, eso es terrible”, advirtió. La Administración Trump está utilizando el proceso llamado ‘shadow docket’ (expediente en la sombra) ante la Corte Suprema más que en el primer gobierno del republicano. El proceso básicamente lleva a los miembros del Máximo Tribunal a tomar una decisión sobre una “petición de emergencia” del gobierno federal sin esperar las determinaciones de tribunales de apelaciones y sin abordar el fondo de un asunto en particular.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.