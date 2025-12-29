Policía de la SSC resulta muerto tras balacera en el Pedregal que no dejó detenidos

Tras una balacera en la colonia Jardines del Pedregal que desembocó en una persecución, un policía de la SSC resultó muerto y no se registraron personas detenidas.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó muerto el domingo durante una balacera en la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, la cual desencadenó una persecución sin que hubieran detenidos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas en el cruce de Lluvia y Paseo del Pedregal, donde dos agentes del Sector San Ángel fueron alertados sobre un robo a casa habitación, y presenciaron el momento en el que dos sujetos salían de una residencia.

Ambas personas también se percataron de la presencias de los policías y uno de ellos abrió fuego en su contra, hiriendo al elemento Román Martínez Estrada, quien recibió un balazo en la zona de las costillas, pero también se disparó su arma e hirió al agresor en una pierna.

Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida. A sus familiares y amigos les… pic.twitter.com/KtGyVUGruq — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 29, 2025

De acuerdo con el reporte de la SSC, se registraron entre ocho y diez disparos, por lo que el elemento de la policía fue trasladado en una patrulla hasta un hospital privado, pero momentos después fue declarado como muerto.

Por su parte, los agresores huyeron a bordo de una camioneta color azul que se impactó a unas cuadras del lugar de la balacera debido a los daños que sufrió como producto de los disparos. Dado lo anterior, ambas personas abandonaron el auto y encañonaron al conductor de un Chevrolet Aveo para continuar su fuga.

No obstante, con ayuda del C2 Sur, la SSC detectó que el vehículo tomó Periférico Sur y fue desplegado un dispositivo de búsqueda, al que se sumaron cerca de 30 patrullas y más de 50 elementos de otros sectores y agrupamientos.

La persecución concluyó alrededor de las 17:00 horas, en el cruce de Avenida Ejército Nacional y Prolongación Moliere, donde los monitoristas del C2 identificaron a varios sujetos que coincidían con las características de los ladrones, pero las autoridades no confirmaron la detención de alguna persona.

El automóvil en el que huyeron los sujetos fue encontrado a la altura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, detenido sobre carriles centrales, antes del cruce con Avenida Campos Elíseos, en Polanco, donde los elementos de la SSC sólo hallaron una caja fuerte.