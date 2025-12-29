Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" frente a EU

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 4:56 am

Nicolás Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" para defender la soberanía.

"Nuestra Fuerza Armada hoy está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo", declaró Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está más preparada que nunca para seguir garantizando la paz y la soberanía de la nación, en respuesta al asedio y al bloqueo militar total impuesto por Estados Unidos (EU).

"Nuestra Fuerza Armada hoy está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo", declaró en su saludo anual frente a las tropas, cuyo mensaje fue recogido por la cadena Globovisión.

"A mí nadie me lo ha contado [...] somos testigos. Nadie nos ha contado la pasión y el amor cuando se despliega una hurra para defender el Amazonas, para defender el oriente del país, para defender las costas del centro, para defender las costas de occidente, para defender la extensa frontera con Colombia", agregó el mandatario.

Maduro también dijo que en 2025 la FANB "se ha consolidado al mayor nivel que hayamos visto desde tiempos inmemoriales, el poder de la nación venezolana".

 "En 2025 se ha consolidado el poder de la nación. Se ha consolidado no en un libro, en una teoría, en un discurso, se ha consolidado en el terreno", añadió.

En los últimos meses, Estados Unidos ha llevado a cabo el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, el cual fue justificada en primera instancia por Washington como parte del supuesto combate al narcotráfico, por lo que se responsabilizó a Nicolás Maduro, sin presentar pruebas, de contribuir a este delito.

No obstante, con el paso de los meses, la narrativa de Estados Unidos fue modificada para dar paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos de Venezuela, tal como declaró el Presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social el pasado 16 de diciembre, al anunciar un bloqueo militar total sobre el país sudamericano.

"Hoy, estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela. Los extranjeros y criminales ilegales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden, están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países, roben, amenacen o dañen nuestra nación, y del mismo modo, no permitirán que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos, de inmediato", aseguró.

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, señaló que la declaración de Trump "se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”.

“El pasado 16 de diciembre, su Presidente nos exigió [Donald Trump] que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país”, dijo. “Venezuela es solo el objetivo de un plan mayor”, agregó.

