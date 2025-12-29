Segob detalla avances de Plan de justicia de Cananea y del saneamiento del Río Sonora

La Segob indicó que ya comenzó la indemnización de los mineros de Cananea y también el proceso de saneamiento del Río Sonora, así como otras demandas comunitarias.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México presentó los avances del Plan de Justicia para Cananea y del Plan Ambiental para el Río Sonora este lunes, que enfrentan dos de las principales afectaciones del estado de Sonora: la huelga de Cananea de 2007, ya finalizada, y el saneamiento del medio ambiente en dicho afluente. Ambos están relacionados directamente con Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

"En un primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México, se logró concluir la huelga de Cananea, iniciada en 2007, alcanzando la anhelada justicia social para los trabajadores mineros", destacó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"En junio de 2021 puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde hace unos días, allá directamente en Cananea, hemos cubierto una por una las indemnizaciones de los familiares de los mineros. Entendimos que no se trata solamente de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad", añadió.

Con respecto a la problemática ambiental, Rosa Icela detalló desde febrero "se dio inicio del diagnóstico para retomar las demandas de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora de los servicios de salud en la zona del Río Sonora".

"Se logró un fondo de recursos con una aportación del 70 por ciento por parte de Grupo México, 22 por ciento del Gobierno de México y 8 por ciento del Gobierno de Sonora para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social", subrayó la titular de Segob.

Son, entonces, mil 500 millones de pesos (mdp) a los que se suman 59 millones ya depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. El Gobierno federal aportó 483.6 mdp y Sonora contribuyó con 180 mdp. "En total, se invertirán dos mil 222.6 millones de pesos", dijo Rosa Icela.

En materia ambiental, contempla establecimiento de mecanismos de restauración del Río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos, y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado; monitoreo de la calidad de agua, con un centro de visualización en tiempo real; nuevo equipamiento; mantenimiento y personal certificado para el laboratorio regional del laboratorio del noroeste; la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras; 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras en operación.

En materia de salud, dijo Rosa Icela, IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en hospital regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Además, tendrá un centro para la salud renal con servicios de necrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología; y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.

"Quiero aclarar que el Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo. Ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico. Atendimos las voces para resolución de una de las huelgas más largas. No fue sencillo", evaluó la titular de Segob.

Por último, Rosa Icela Rodríguez reconoció a todos los involucrados por hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo. "Gracias también a la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que no se abandonara a los mineros y a las comunidades a su suerte. Con estas acciones se avanza en el modelo de desarrollo del humanismo mexicano", completó.