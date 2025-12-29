El “Luki”, líder criminal en Macuspana, Tabasco, es detenido junto a dos personas

Eduardo Alberto “N” estaría relacionado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud, y es señalado como generador de violencia en el municipio de Macuspana.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron en Tabaco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, identificado como objetivo prioritario y jefe de plaza de un grupo delictivo, relacionado con los delitos de homicidios, extorsión y contra la salud, informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Derivado de labores de investigación de gabinete y campo para la identificación de generadores de violencia, los efectivos implementaron un operativo en el municipio de Centro, donde detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento inusual. Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína", explicó la Secretaría.

Tras lo anterior, las tres personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos de Ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

En la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Cabe señalar que entre los detenidos se identificó a Eduardo Alberto “N”, relacionado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud, y es señalado como generador de violencia en el municipio de Macuspana y zonas aledañas.