Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años, pero pide más

La Opinión

29/12/2025 - 1:03 pm

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le había ofrecido garantías de seguridad por 15 años y que él quisiera que éstas cubrieran un tiempo más largo.

El Presidente ucraniano señaló que sin garantías de seguridad la guerra con Rusia no podrá darse por terminada.

Los Ángeles, 29 de diciembre (LaOpinión).-

He tratado este tema con el Presidente Trump. Le dije que estamos en guerra desde hace casi 15 años. Por eso quisiera que las garantías de seguridad tuvieran una vigencia más larga”, dijo Zelenski en un encuentro digital con periodistas.

“Le dije que deberíamos contemplar la posibilidad de garantías por 30, 40 ó 50 años. Eso sería una decisión histórica del presidente Trump”, agregó.

Zelenski considera que la guerra con Rusia comenzó en 2014, con la anexión ilegal de Crimea, y no en 2022, año del inicio de la invasión a gran escala.

El Presidente ucraniano hizo énfasis además en que sin garantías de seguridad la guerra no podrá darse por terminada.

“Todos queremos que termine la guerra y entonces terminará la Ley marcial. Pero la ley marcial sólo puede terminar cuando tengamos garantías de seguridad”, afirmó.

“En el momento en que tengamos garantías de seguridad será una señal para todos nosotros de que la guerra ha terminado”, agregó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

