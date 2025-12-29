VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 3:17 pm

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Dos agentes de la SSPC que realizaban trabajos de inteligencia desaparecen en Jalisco

Los dos agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, Jalisco, son hallados con vida

Comando ataca e incendia bar La Coss en Puebla; mueren cinco personas. FGE investiga

El comando habría realizado una agresión directa contra los escoltas y ocupantes de una camioneta Lamborghini Urus color naranja.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un comando balaceó este lunes un vehículo Lamborghini Urus el municipio de Zapopan, Jalisco, y dejó un saldo preliminar de tres personas muertas, entre las que se encuentra el empresario Alberto Valencia, alias “El Prieto”, conocido dueño de bodegas del mercado de abastos, su escolta y una persona menor de edad, según confirmaron el Secretario General de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora, y la Fiscalía General del Estado (FGE). Cuatro personas más resultaron heridas.

El hecho violento ocurrió en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, en la colonia Bosques de la Victoria, donde hombres armados descendieron de al menos dos vehículos para realizar una agresión directa contra los escoltas y los ocupantes de una camioneta Lamborghini Urus color naranja.

De acuerdo con reportes, entre las víctimas se encuentra la hija del comerciante, quien perdió la vida cuando era atendida por los servicios de emergencia. Las cuatro personas heridas fueron trasladadas en estado grave a distintas unidades de la Cruz Verde, tanto en Guadalajara como en Zapopan.

Durante el intercambio de disparos, que según testigos se prolongó alrededor de 20 minutos, resultaron dañados al menos cuatro vehículos: tres camionetas y el Lamborghini. La unidad de lujo presenta impactos de bala en la parte frontal y el parabrisas.

En redes sociales circularon diversos videos en los que se observa a civiles armados con rifles de alto calibre y algunos con chalecos antibalas, resguardándose detrás de un vehículo blanco mientras continuaba el tiroteo.

Según los reportes, en la escena quedaron más de 200 casquillos de distintos calibres esparcidos sobre la vía pública. Elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía de Zapopan mantienen acordonada la zona y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

+ Sección

Galileo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
1

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
2

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
3

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
4

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
5

FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
6

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.
7

VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Juez Jonathan Yong Mendoza
8

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
9

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.
10

VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
11

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
12

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

13

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

Sheinbaum
14

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
15

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
1

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
2

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.
3

VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

4

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
5

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
6

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Cada cierre de año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anuncia ajustes en los horarios para la prestación de servicio. Aquí los detalles.
7

El Metro y Metrobús CdMx anuncian sus horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero

La SSPC detiene en Tabasco a Eduardo Alberto “N”, generador de violencia de Macuspana.
8

El “Luki”, líder criminal en Macuspana, Tabasco, es detenido junto a dos personas

El Gobierno de México presentó el Plan de Justicia de Cananea y el Plan ambiental para el Río Sonora.
9

Segob detalla avances de Plan de justicia de Cananea y del saneamiento del Río Sonora

Sheinbaum
10

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

Nicolás Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" para defender la soberanía.
11

Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" frente a EU

Un elemento de la SSC resultó muerto tras una balacera en la colonia Jardines del Pedregal.
12

Policía de la SSC-CdMx muere en balacera al impedir robo a vivienda en el Pedregal