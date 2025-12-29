VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

El comando habría realizado una agresión directa contra los escoltas y ocupantes de una camioneta Lamborghini Urus color naranja.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un comando balaceó este lunes un vehículo Lamborghini Urus el municipio de Zapopan, Jalisco, y dejó un saldo preliminar de tres personas muertas, entre las que se encuentra el empresario Alberto Valencia, alias “El Prieto”, conocido dueño de bodegas del mercado de abastos, su escolta y una persona menor de edad, según confirmaron el Secretario General de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora, y la Fiscalía General del Estado (FGE). Cuatro personas más resultaron heridas.

El hecho violento ocurrió en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, en la colonia Bosques de la Victoria, donde hombres armados descendieron de al menos dos vehículos para realizar una agresión directa contra los escoltas y los ocupantes de una camioneta Lamborghini Urus color naranja.

De acuerdo con reportes, entre las víctimas se encuentra la hija del comerciante, quien perdió la vida cuando era atendida por los servicios de emergencia. Las cuatro personas heridas fueron trasladadas en estado grave a distintas unidades de la Cruz Verde, tanto en Guadalajara como en Zapopan.

10 minutos de balazos en Zapopan y ninguna autoridad se presentó. El ataque iba dirigido contra "El Prieto Alberto", un sujeto, dicen, muy conocido en el Mercado de Abasto de Zapopan, y al parecer uno de los muertos. #PandaNews pic.twitter.com/a2NXTE3pQ8 — Panda del Amor (@PandadelAmor20) December 29, 2025

Durante el intercambio de disparos, que según testigos se prolongó alrededor de 20 minutos, resultaron dañados al menos cuatro vehículos: tres camionetas y el Lamborghini. La unidad de lujo presenta impactos de bala en la parte frontal y el parabrisas.

En redes sociales circularon diversos videos en los que se observa a civiles armados con rifles de alto calibre y algunos con chalecos antibalas, resguardándose detrás de un vehículo blanco mientras continuaba el tiroteo.

Según los reportes, en la escena quedaron más de 200 casquillos de distintos calibres esparcidos sobre la vía pública. Elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía de Zapopan mantienen acordonada la zona y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables.