De Cuba a EU, el mundo se solidarizan con México por la tragedia en el Interoceánico

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Estados Unidos, Cuba, Rusia y otros países se solidarizaron en las últimas horas con México tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico ocurrido ayer en Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, que dejó un saldo de 13 muertos y 109 heridos.

Ante la tragedia, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en la red social X, antes Twitter: "Hemos conocido del lamentable descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur de México, que ha provocado numerosos muertos y heridos".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó en la misma red social el Embajador de Estados Unidos en México.

El incidente ocurrió cerca de las 9:28 horas, cuando el tren en el que viajaban nueves tripulantes y 241 pasajeros se salió del camino provocando que dos vagones se precipitaran a un barranco. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia federales y estatales.

El Subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, indicó que cada familia que perdió alguien tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico tendrán acompañamiento de algún servidor público.

"La Embajada de Rusia en México expresa su solidaridad con el Noble Pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante las trágicas consecuencias del descarrilamiento del tren, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca, que causó victimas humanas. La Misión Diplomática transmite sus más sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas, así como los deseos de pronta recuperación y fortaleza a los lesionados", publicó la representación diplomática de Rusia.

En el mismo sentido, la Embajada de Ucrania expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno de México por el accidente ferroviario.

"Nuestros pensamientos están con las familias de las 13 personas que perdieron la vida en esta tragedia. Asimismo, deseamos una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", dijo la representación ucraniana.

La sede diplomática de Reino Unido compartió que sus pensamientos y solidaridad están con las familias y seres queridos de las víctimas y lesionados por el descarrilamiento ocurrido ayer en el Istmo de Tehuantepec.

Sheinbaum visitará a víctimas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que se reunirá con las familias de las víctimas del descarrilamiento, pues aseguró que las prioridades del Gobierno federal son la atención de los heridos y sus seres queridos, el análisis con rigor de la causas del accidente y garantizar la operación del ferrocarril con garantías de seguridad.

"Nuestro pésame y solidaridad con todas las familias [...] Quisiera mencionar las prioridades. Hay que garantizar la atención a la víctimas y sus familiares. Lo primero. Para ello esta la Secretaría de Marina, Alejandro Svarch, director del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] Bienestar; Zoé Robledo, director del IMSS, está ya equipo del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], y más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias", afirmó Sheinbaum Pardo.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, añadió que la segunda prioridad del Gobierno federal es esclarecer con mucho rigor las causas del incidente, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ya trabajan en las indagatorias. Además indicó que, por Ley, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene que realizar una investigación al respecto.

Asimismo, la tercera prioridad será garantizar la seguridad de toda la operación del ferrocarril del Itsmo. "Para ello tiene que trabajar la agencia y vamos revisar con Secretaría de la Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás esta en condiciones de opera nuevamente, son en orden de importancia la tres acciones que estamos desarrollando. Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad", sostuvo la Presidenta de México.