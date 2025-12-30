Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Dulce Olvera

30/12/2025 - 12:05 am

Uno de los vinculados a ABCD Arquitectura, contratista de obras del tramo siniestrado, es presidente de la Promotora para el Desarrollo y el Bienestar y la Industria del Istmo de Tehuantepec, pese a que su empresa hidalguense Producciones Autica fue inhabilitada en 2023 por participar en una red de corrupción en el Gobierno de Omar Fayad en Hidalgo.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Cuando el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (enero 2023-septiembre 2024) era el ahora Secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el organismo público otorgó contratos para obras en el siniestrado tramo Z del ferrocarril a la empresa ABCD Arquitectura, la cual está ligada a Javier Aguilera Peña, un empresario inhabilitado en Hidalgo por corrupción. Esta firma además acumula adeudos tanto a trabajadores despedidos como a proveedores locales del complejo ferroviario en Matías Romero, Oaxaca.

"Esa empresa está muy cuestionada ahorita, ha cometido una gran cantidad de abusos. Hemos estado apoyando a trabajadores que han sido despedidos de la manera más arbitraria. O sea, despidos masivos sin pago de liquidaciones con constantemente movilizaciones", afirmó Carlos Beas, activista de Matías Romero, municipio ubicado a poco más de 20 kilómetros del descarrilamiento del ferrocarril en la curva de Nizanda, cuyo trazo data de la época porfirista.

El Corredor Interoceánico, un megaproyecto de comercio internacional entre Salinas Cruz (Océano Pacífico) y Coatzacoalcos (Golfo de México y Atlántico), fue rechazado por comunidades locales desde 2019 por falta de consulta indígena adecuada, la cual fue operada desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por el ahora Ministro presidente Hugo Aguilar. En junio de 2019 se decretó el Corredor para transporte ferroviario y polos de desarrollo (empresas y plantas industriales) en una región rica en petróleo, recursos maderables y biodiversidad. En marzo de 2023 se decretó que el CIIT es un organismo sectorizado de la Secretaría de Marina, por lo que ahora locatarios consideran la región militarizada con criminalización a opositores.

Corredor Istmo
Corredor Interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Mapa: Geocomunes.

Javier Arturo Aguilera Peña, hijo de Germán Aguilera, a quienes trabajadores señalan como dueño de ABCD Arquitectura, es presidente de la Promotora para el Desarrollo y el Bienestar y la Industria del Istmo de Tehuantepec (PROISTMO) pese a que su empresa hidalguense Producciones Autica fue inhabilitada en 2023 por participar en una red de empresas favorecidas con contratos en el Gobierno priista de Omar Fayad (2016-2022) en Hidalgo, donde se hace pasar como sobrino político del expresidente Enrique Peña Nieto.

En septiembre pasado, la Procuraduría estatal le incautó a él y a su esposa leones africanos y tigres en una finca de Pachuca. La esposa Sthepanie Rico manifestó en un comunicado que los tenían desde hace seis años.

Producciones Autica fue inhabilitada y dada de baja del padrón de proveedores estatal en diciembre de 2023 por la Contraloría de Hidalgo por simular competencia para participar y obtener contratos del gobierno estatal de Fayad para eventos masivos (colocación de Árbol navideño) y para proveer material médico durante la pandemia por la COVID-19.

Obras de ABCD Arquitectura en el Corredor Interoceánico operado por la Secretaría de Marina. Imagen: ABCD Arquitectura.
Obras de ABCD Arquitectura en el Corredor Interoceánico operado por la Secretaría de Marina. Imagen: ABCD Arquitectura.

Pese a ello, a nivel federal Javier Arturo Aguilera Peña se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Promotora de Desarrollo de Industria y Bienestar del Istmo de Tehuantepec (PROISTMO) y, de acuerdo con el Gobernador de Hidalgo Julio Menchaca, es concesionario del polo de desarrollo en Texistepec, Veracruz.

En octubre de 2025 el Gobernador Menchaca informó que solicitaría a la Contraloría informar al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre posibles irregularidades por parte de esta red de empresas después de que los dueños, incluyendo Javier Aguilera, se convirtieron en beneficiarios de proyectos prioritarios del Gobierno federal.

"La Secretaría de Hacienda (estatal) tiene identificados a las personas que forman parte de las empresas porque podrían estar en otra razón social, pero tienen identificados a quienes las integran y quiénes son los que, además de cuestiones administrativas, están teniendo problemas con el SAT y con Hacienda", dijo el Gobernador el 1 de octubre pasado.

Caos en Matías Romero

En abril de 2024, la Secretaría de Marina dio la licitación LPIBI-013AYH-PODEBI-8-2023 a la empresa ABCD Arquitectura para la instalación del polo de desarrollo en Matías Romero, Oaxaca. En ese municipio oaxaqueño hay un caos por la "violación sistemática" a los derechos laborales por parte de esa empresa, dijo vía telefónica Carlos Beas, opositor al megaproyecto y activista de Matías Romero.

"Es la violación sistemática y abierta de derechos laborales. También se dejó de pagar a proveedores. Hay un caos total en la zona de Matías Romero en las obras del Ferrocarril Interoceánico Matías Romero. Hemos tenido contacto muy directo con los trabajadores, hemos apoyados algunos de sus movimientos porque ya por lo menos van cuatro que se hicieron en los últimos tres meses", aseguró Beas.

La empresa fue contratada para la construcción de estaciones del ferrocarril en el tramo Z, así como el equipamiento especializado de vía en la línea Z que incluye señales, cambios de vía, detectores y cruces carreteros y otros. También se encarga del complejo de Matías Romero, que implica edificios administrativos, talleres, centro de capacitación, residencias y helipuerto, así como equipamiento de cómputo, telecomunicaciones y videovigilancia. Algunas de las licitaciones entre la Marina y ABCD Arquitectura dadas en 2024 son públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Obras de ABCD Arquitectura en el Corredor Interoceánico operado por la Secretaría de Marina. Imagen: ABCD Arquitectura.

Pese a los contratos millonarios de la Marina, desde 2024 a la fecha, "ABCD Arquitectura no ha realizado pago alguno por los trabajos realizados ni por el uso de maquinaria. Más de 100 empresarios locales hemos sido severamente afectados, enfrentando graves consecuencias económicas y operativas. Exigimos el pago total e inmediato de los adeudos correspondientes", manifestaron proveedores en una lona colgada en una protesta en agosto pasado.

En vísperas de una visita de la Presienta Claudia Sheinbaum en noviembre, más de 150 trabajadores bloquearon el complejo ferroviario Matías Romero por la falta de pago de salarios, finiquito y utilidades por parte de la empresa ligada a Germán y Javier Aguilera.

Respecto al descarrilamiento del ferrocarril entre Nizanda y Chivela, Oaxaca, que causó decenas de heridos y fallecidos, Beas comentó que era una tragedia anunciada porque "se sacó con mucha prisa, intervinieron empresas que no eran las adecuadas ni se tomó en cuenta el conocimiento de los viejos ferrocarrileros que conocen bien todo el trazo, toda la ruta".

"A raíz de que (en 2023) se traspasó a la Secretaría de Marina el control de la operación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, muchos de los compromisos que se habían contraído con los vecinos afectados no se cumplieron. Hay obras que no se iniciaron como el Hospital de Don Quijote, hay otro hospital de Matías Romero que nunca se inició, hay afectados que no se les han reparado los daños y que están criminalizados. Yo creo que lo que se debe de revisar es el trato que ha recibido la población del Istmo de Tehuantepec para una obra que fue impuesta", comentó Carlos.

Desde la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra responsabilizan a la Secretaría de Marina "porque han sido omisos ante las demandas de la sociedad civil y de los pueblos, de las organizaciones sociales que han denunciado los errores en el proyecto", dijo su dirigente Mario Quintero.

Adeudos de ABCD Arquitectura en Matías Romero. Imagen: RRSS

El locatario Carlos Beas lamentó que la Secretaría de Marina, encargada de la operación del tren, no tenga protocolos de atención por siniestros e información a familiares, ya que los habitantes de Nizanda y Chivela fueron los primeros en acudir al auxilio de los pasajeros accidentados este domingo de vísperas de fin de año.

"No solamente son problemas de una mala obra, no cuenta la Secretaría de Marina con protocolos para atender ese tipo de siniestros. Está en una cerrazón, si le preguntas información está completamente cerrado. Eran unos de los problemas de familiares de personas desaparecidas", afirmó Carlos el lunes por la tarde a la par de que la Presidenta Claudia Sheinbaum acudió a visitar a los heridos en hospitales de Oaxaca.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

