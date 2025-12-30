La lucha por limpiar el Río Sonora celebra una victoria ante años de lodo de Larrea

A más de una década del desastre ambiental en el Río Sonora, el anuncio de un nuevo plan de saneamiento reactiva una deuda histórica con las comunidades afectadas y exhibe el largo camino de omisiones, litigios y controversias que han rodeado la actuación de Grupo México y de las autoridades encargadas de la remediación.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- A once años del gigantesco derrame de aguas residuales de la minera Buenavista del Cobre en el Río Sonora, perteneciente a Grupo México, la empresa propiedad del magnate Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, pagará mil 500 millones de pesos para resarcir los daños causados en 2014.

Esta cifra se sumará a los 59 millones de pesos que Grupo México pagó entre 2018 y 2019 a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para resarcir los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca Bacanuchi-Río Sonora.

Germán Larrea, quien aumentó 922 por ciento su fortuna en el sexenio pasado, cruzó completa la Administración de Andrés Manuel López Obrador evadiendo la remediación del desastre ambiental en el Río Sonora con tácticas dilatorias, de acuerdo con denuncias del propio Gobierno de México.

Larrea se había negado, en los hechos, a solventar los gastos del derrame en el Río Sonora. Hasta ahora.

A mediados de 2024 se cumplieron 10 años de que aguas residuales de la minera Buenavista del Cobre afectaron ese afluente, pero además el Río Bacanuchi y todos los pueblos que dependían de su agua para vivir. El 6 de agosto de 2014, 40 millones de litros de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina en Cananea y el daño se extendió hasta Nogales, Sonora.

Incluso el fideicomiso, que había sido suspendido en 2016 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de que se había logrado el cumplimiento de los Programas de Remediación, fue restablecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó emitir nuevas determinaciones sobre la remediación y medidas correctivas, que nuevamente no fueron cumplidas de forma óptima para la población afectada.

Aunado a esta situación, después de sobreexplotar el Río San Pedro para la producción de cobre de la minera Buenavista, Grupo México se desplazó hacia el Río Bacanuchi, en Sonora, para extraer con pipas el agua de sus pozos concesionados por la Conagua en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, según un estudio de la Semarnat publicado en noviembre del año pasado.

Los acuíferos cercanos al proyecto minero Buenavista del Cobre, operado por Grupo México en el municipio de Cananea, Sonora, están sobreexplotados, de acuerdo con un estudio de la Semarnat y el Instituto de Agua (IMTA) que realizó monitoreo a inicios de 2024. El Gobernador Alfonso Durazo pidió un segundo estudio y los resultados fueron similares.

Semarnat demanda a Grupo México

En octubre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una denuncia penal contra Grupo México por el presunto incumplimiento de la remediación ambiental por la contaminación ocasionada por un derrame de sus filiales en el Río Sonora.

María Luisa Albores, entonces titular de la Semarnat informó que la depedencia hizo una denuncia penal contra Grupo México porque no había cumplido con la remediacion ambiental, además rechazó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales haya sido un accidente, sino una “negligencia de construcción”.

“Somos contundentes como Semarnat. Nosotros ya estamos en una acción penal contra Grupo México porque no aceptamos lo que dicen de que ya remediaron. […] El medio ambiente sigue contaminado, hay gente enferma”, dijo en conferencia de prensa el 18 de octubre de 2023.

Albores explicó que las causas del derrame fueron fallas en la Presa Poniente del sistema de lixiviación que derramaron fluidos tóxicos que se desviaron hacia en Río Sonora, lo que evidenció una negligencia en el diseño hidrológico del sistema.

Asimismo, detalló que la contaminación ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre persistía en los ocho municipios que abarca el río: Arizpe, Banámichi, Huépec, San Felipe de Jesus, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.

Aunado a esto, en septiembre de ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, el cual reveló que persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma a pesar de la remediación posterior al derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto de 2014.

Las autoridades confirmaron, mediante imágenes satelitales, que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre.

Por su parte, Grupo México rechazó la validez del estudio de la Semarnat que señala a la minera por mantener pendiente la remediación ambiental de los ríos Sonora y Bacanuchi. A través de un comunicado, la empresa minera aseguró que, tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) —organismos que llevaron a cabo las muestras en sitios de la cuenca del Río Sonora—, “carecen de facultades” para dicho propósito, pues la competencia real es de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Conagua y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la propia Semarnat, para recopilar las muestras de aguas superficiales, subterráneas y suelos, respectivamente.

“Los resultados que integran el documento difundido en días pasados, contradicen a los que a lo largo del tiempo han hecho públicos la Conagua y la Cofepris, los cuales están soportados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por diversas instituciones”, argumentó Grupo México, quien también señaló que los supuestos hallazgos de los muestreos presentados “carecen de cualquier nexo de causalidad” con los hechos ocurridos en 2014.

Los resultados acreditados por la EMA, prosiguió la minera, establecen que las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas de los ríos Sonora y Bacanuchi son iguales a las que existían hasta antes del accidente de 2014.

Segob da detalles sobre saneamiento

Este día, el Gobierno de México presentó los avances del Plan Ambiental para el Río Sonora, relacionado directamente con Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que desde febrero se dio inicio del diagnóstico para retomar las demandas de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora de los servicios de salud en la zona del Río Sonora.

"Se logró un fondo de recursos con una aportación del 70 por ciento por parte de Grupo México, 22 por ciento del Gobierno de México y 8 por ciento del Gobierno de Sonora para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social", detalló la titular de Segob.

Son, entonces, mil 500 millones de pesos (mdp) a los que se suman 59 millones ya depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. El Gobierno federal aportó 483.6 mdp y Sonora contribuyó con 180 mdp. "En total, se invertirán dos mil 222.6 millones de pesos", dijo Rosa Icela.

En materia ambiental, contempla establecimiento de mecanismos de restauración del Río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos, y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado; monitoreo de la calidad de agua, con un centro de visualización en tiempo real; nuevo equipamiento; mantenimiento y personal certificado para el laboratorio regional del laboratorio del noroeste; la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras; 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras en operación.