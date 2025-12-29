La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

El tejido adiposo es capaz de realizar estas funciones tan importantes de órgano endocrino porque es capaz de secretar numerosas moléculas, como metabolitos, hormonas, factores de crecimiento o vasoactivos, entre otros.

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS).- Durante años se pensó que la grasa era sólo un almacén de energía, pero los expertos revelan ahora que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino esencial. Protege a los órganos, regula el apetito, la presión arterial, la inflamación, y hasta la salud ósea. Investigadores como Gema Frühbeck explican cómo hormonas como la leptina actúan como un auténtico regulador del peso y por qué no toda la grasa es mala, pero sí puede volverse peligrosa cuando se vuelve disfuncional.

Entre otras funciones que cumple el tejido adiposo, durante una entrevista con Europa Press, Gema Frühbeck que es la directora del Laboratorio de Investigación Metabólica, y codirectora del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, destaca su función protectora de órganos, de manera que hay grasa alrededor de los órganos vitales para que estos estén acolchados y más protegidos.

También cita que el tejido adiposo cumple un papel notable a la hora de regular el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, al tiempo que participa en la regulación de la hipertensión, en la coagulación, en la inmunidad, en la reproducción, e incluso en la salud de los huesos.

"Todo el exceso de energía se guarda en los adipocitos, que son las células de grasa o del tejido adiposo, que igualmente participan del control del peso corporal", agrega la también jefa de grupo del CIBEROBN o Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

Tal y como explica esta especialista en Endocrinología y Nutrición, el tejido adiposo es capaz de realizar estas funciones tan importantes de órgano endocrino porque es capaz de secretar numerosas moléculas, como metabolitos, hormonas, factores de crecimiento o vasoactivos, entre otros.

Entre estas sustancias, subraya la doctora Frühbeck, las adipocinas son unas proteínas que el tejido adiposo produce y libera al torrente sanguíneo para regular funciones corporales como el metabolismo, la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, la inflamación y el apetito. "Indican al cerebro cuándo nuestros depósitos de grasa son insuficientes es necesario ingerir más alimentos", agrega esta investigadora clínica que nuevamente ha sido incluida en la Highly Cited Researchers, que recoge a los científicos más influyentes del mundo (y más citados).

Precisamente, Frühbeck nos habla de la leptina, una de estas adipocinas que actúa como un lipostato (como un termostato para la temperatura, pero en este caso para el tejido adiposo), y regula el apetito y el peso corporal, además de participar del metabolismo lipídico. "Si la leptina está alta nuestros depósitos estarán altos y si está baja hará falta ingerir alimentos para ir reponiendo esa energía en forma de triglicéridos, gotas lipídicas que están dentro de los adipocitos, que son las células de la grasa", precisa esta experta de la Clínica Universidad de Navarra y del CIBEROBN.

Biomarcadores y el comportamiento del tejido adiposo

"Los biomarcadores del tejido adiposo reflejan si la grasa es disfuncional o no, y nos indican ese grado de inflamación o de rigidez. O si el tejido adiposo se localiza en órganos donde no debería estar", sostiene.

Con respecto a la genética, mantiene esta investigadora clínica del CIBEROBN que hay un importante componente genético en el desarrollo de la obesidad, si bien considera que debemos recordar que normalmente el desarrollo de esta enfermedad es de naturaleza multifactorial.

"Algún paciente puede tener estos genes que te predisponen a tener esta grasa de más, pero si vigilas tu alimentación, y realizas deporte, se pueden contrarrestar en gran medida los efectos negativos de la herencia, salvo en casos muy concretos", sostiene la experta de la Clínica Universidad de Navarra.