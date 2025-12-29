La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Europa Press

29/12/2025 - 4:10 pm

La grasa no es tu enemiga.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

El tejido adiposo es capaz de realizar estas funciones tan importantes de órgano endocrino porque es capaz de secretar numerosas moléculas, como metabolitos, hormonas, factores de crecimiento o vasoactivos, entre otros.

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS).- Durante años se pensó que la grasa era sólo un almacén de energía, pero los expertos revelan ahora que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino esencial. Protege a los órganos, regula el apetito, la presión arterial, la inflamación, y hasta la salud ósea. Investigadores como Gema Frühbeck explican cómo hormonas como la leptina actúan como un auténtico regulador del peso y por qué no toda la grasa es mala, pero sí puede volverse peligrosa cuando se vuelve disfuncional.

Entre otras funciones que cumple el tejido adiposo, durante una entrevista con Europa Press, Gema Frühbeck que es la directora del Laboratorio de Investigación Metabólica, y codirectora del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, destaca su función protectora de órganos, de manera que hay grasa alrededor de los órganos vitales para que estos estén acolchados y más protegidos.

También cita que el tejido adiposo cumple un papel notable a la hora de regular el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, al tiempo que participa en la regulación de la hipertensión, en la coagulación, en la inmunidad, en la reproducción, e incluso en la salud de los huesos.

"Todo el exceso de energía se guarda en los adipocitos, que son las células de grasa o del tejido adiposo, que igualmente participan del control del peso corporal", agrega la también jefa de grupo del CIBEROBN o Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

La grasa no es tu enemiga, dice la ciencia.
La grasa protege a los órganos, regula el apetito, la presión arterial, la inflamación, y hasta la salud ósea. Foto: Cuartoscuro

Tal y como explica esta especialista en Endocrinología y Nutrición, el tejido adiposo es capaz de realizar estas funciones tan importantes de órgano endocrino porque es capaz de secretar numerosas moléculas, como metabolitos, hormonas, factores de crecimiento o vasoactivos, entre otros.

Entre estas sustancias, subraya la doctora Frühbeck, las adipocinas son unas proteínas que el tejido adiposo produce y libera al torrente sanguíneo para regular funciones corporales como el metabolismo, la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, la inflamación y el apetito. "Indican al cerebro cuándo nuestros depósitos de grasa son insuficientes es necesario ingerir más alimentos", agrega esta investigadora clínica que nuevamente ha sido incluida en la Highly Cited Researchers, que recoge a los científicos más influyentes del mundo (y más citados).

Precisamente, Frühbeck nos habla de la leptina, una de estas adipocinas que actúa como un lipostato (como un termostato para la temperatura, pero en este caso para el tejido adiposo), y regula el apetito y el peso corporal, además de participar del metabolismo lipídico. "Si la leptina está alta nuestros depósitos estarán altos y si está baja hará falta ingerir alimentos para ir reponiendo esa energía en forma de triglicéridos, gotas lipídicas que están dentro de los adipocitos, que son las células de la grasa", precisa esta experta de la Clínica Universidad de Navarra y del CIBEROBN.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo
Durante años se pensó que la grasa era sólo un almacén de energía, pero los expertos revelan ahora que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino esencial. Foto: Cuartoscuro

Biomarcadores y el comportamiento del tejido adiposo

"Los biomarcadores del tejido adiposo reflejan si la grasa es disfuncional o no, y nos indican ese grado de inflamación o de rigidez. O si el tejido adiposo se localiza en órganos donde no debería estar", sostiene.

Con respecto a la genética, mantiene esta investigadora clínica del CIBEROBN que hay un importante componente genético en el desarrollo de la obesidad, si bien considera que debemos recordar que normalmente el desarrollo de esta enfermedad es de naturaleza multifactorial.

"Algún paciente puede tener estos genes que te predisponen a tener esta grasa de más, pero si vigilas tu alimentación, y realizas deporte, se pueden contrarrestar en gran medida los efectos negativos de la herencia, salvo en casos muy concretos", sostiene la experta de la Clínica Universidad de Navarra.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

+ Sección

Galileo

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
1

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
2

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
3

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
4

FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
5

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
6

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
8

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.
9

VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
10

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Juez Jonathan Yong Mendoza
11

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Sheinbaum
12

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
13

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Gran parte del poder que acumuló el neoliberalismo viene de haber corrido por una carretera doble: económica y política.
14

Adiós al neoliberalismo

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, consideró el día de ayer que Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa.
15

Presidente de Irán afirma que su país vive una “guerra total” de EU, Israel y Europa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La grasa no es tu enemiga.
1

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Elementos de Marina y GN montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.
2

Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
3

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
4

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.
5

VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

6

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
7

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
8

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Cada cierre de año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anuncia ajustes en los horarios para la prestación de servicio. Aquí los detalles.
9

El Metro y Metrobús CdMx anuncian sus horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero

La SSPC detiene en Tabasco a Eduardo Alberto “N”, generador de violencia de Macuspana.
10

El “Luki”, líder criminal en Macuspana, Tabasco, es detenido junto a dos personas

El Gobierno de México presentó el Plan de Justicia de Cananea y el Plan ambiental para el Río Sonora.
11

Segob detalla avances de Plan de justicia de Cananea y del saneamiento del Río Sonora

Sheinbaum
12

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas