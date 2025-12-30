VIDEO ¬ Vagón de Ferromex se descarrila en Nogales y choca contra el muro fronterizo

El vagón de la empresa de Germán Larrea atravesó calles urbanas, intersecciones y zonas habitacionales antes de estrellarse contra un muro de contención de la aduana en Nogales.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un vagón de carga de Ferromex, desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, hasta impactarse contra el muro fronterizo de la garita del municipio de Nogales, Sonora.

El movimiento del vagón fue reportado por testigos que presenciaron la escena mientras recorría la zona urbana de Nogales, rodeada de viviendas, vialidades y establecimientos comerciales. Los reportes señalaron el fuerte riesgo que representaba para peatones y vehículos que circulaban cerca del trazo ferroviario.

Ante esta situación, patrullas de la Policía Municipal siguieron el recorrido del vagón de manera preventiva, manteniendo vigilancia constante e informando a la población conforme avanzaba hacia el norte de la ciudad.

🚨🚆 Las impactantes imágenes del vagón de Ferromex que se desplazó sin control en Nogales Un vagón de carga de Ferromex se soltó al no estar acoplado a una locomotora y avanzó sin control por varios tramos de Nogales, Sonora, hasta impactarse contra el muro fronterizo en la… pic.twitter.com/ngM0juLFlz — Político MX (@politicomx) December 29, 2025

El recorrido del furgón concluyó en la zona de la antigua aduana, un punto estratégico junto al muro fronterizo y el cruce internacional hacia Estados Unidos.

En ese lugar, el transporte de Ferromex se descarriló e impactó contra un muro de tierra cercano a la aduana, lo que evitó que ingresara a territorio estadounidense y generara un problema de mayores dimensiones con el país vecino.

Tras los reportes del incidente, responsables de Ferromex desviaron el riel por el que avanzaba el vagón, lo que permitió que se estrellara contra el muro que finalmente contuvo su marcha.

El comandante del Departamento de Bomberos de Nogales, César Ramón Vélez, informó que en cinco minutos el vagón recorrió varios tramos de las vías férreas, por lo que la respuesta inmediata de Policía Municipal y Estatal, así como de Protección Civil, fue coordinada para resguardar las intersecciones por las que el vagón transitaría.

Nogales es uno de los corredores ferroviarios más importantes del noroeste del país y un nodo clave para el intercambio comercial binacional. Sin embargo, la cercanía de las vías con zonas habitacionales ha sido motivo de preocupación recurrente, especialmente ante incidentes que ponen en evidencia los riesgos inherentes a la operación ferroviaria dentro de la mancha urbana.