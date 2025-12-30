VIDEO ¬ Vagón de Ferromex se descarrila en Nogales y choca contra el muro fronterizo

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 6:06 pm

Un vagón de carga de Ferromex desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea de Nogales, Sonora, hasta impactarse.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

El vagón de la empresa de Germán Larrea atravesó calles urbanas, intersecciones y zonas habitacionales antes de estrellarse contra un muro de contención de la aduana en Nogales.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un vagón de carga de Ferromex,  desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, hasta impactarse contra el muro fronterizo de la garita del municipio de Nogales, Sonora.

El movimiento del vagón fue reportado por testigos que presenciaron la escena mientras recorría la zona urbana de Nogales, rodeada de viviendas, vialidades y establecimientos comerciales. Los reportes señalaron el fuerte riesgo que representaba para peatones y vehículos que circulaban cerca del trazo ferroviario.

Ante esta situación, patrullas de la Policía Municipal siguieron el recorrido del vagón de manera preventiva, manteniendo vigilancia constante e informando a la población conforme avanzaba hacia el norte de la ciudad.

El recorrido del furgón concluyó en la zona de la antigua aduana, un punto estratégico junto al muro fronterizo y el cruce internacional hacia Estados Unidos.

En ese lugar, el transporte de Ferromex se descarriló e impactó contra un muro de tierra cercano a la aduana, lo que evitó que ingresara a territorio estadounidense y generara un problema de mayores dimensiones con el país vecino.

Tras los reportes del incidente, responsables de Ferromex desviaron el riel por el que avanzaba el vagón, lo que permitió que se estrellara contra el muro que finalmente contuvo su marcha.

El comandante del Departamento de Bomberos de Nogales, César Ramón Vélez, informó que en cinco minutos el vagón recorrió varios tramos de las vías férreas, por lo que la respuesta inmediata de Policía Municipal y Estatal, así como de Protección Civil, fue coordinada para resguardar las intersecciones por las que el vagón transitaría.

Nogales es uno de los corredores ferroviarios más importantes del noroeste del país y un nodo clave para el intercambio comercial binacional. Sin embargo, la cercanía de las vías con zonas habitacionales ha sido motivo de preocupación recurrente, especialmente ante incidentes que ponen en evidencia los riesgos inherentes a la operación ferroviaria dentro de la mancha urbana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

+ Sección

Galileo

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
1

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
2

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
3

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Elementos de Marina y GN montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.
4

Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
5

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
6

FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
7

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

CSP anuncia ayuda inmediata tras tragedia en el Istmo.
8

Sheinbaum dará apoyo económico y gastos funerarios a las víctimas del tren en Oaxaca

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
9

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
10

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
11

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

La grasa no es tu enemiga.
12

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Juez Jonathan Yong Mendoza
13

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

14

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
15

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un vagón de carga de Ferromex desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea de Nogales, Sonora, hasta impactarse.
1

VIDEO ¬ Vagón de Ferromex se descarrila en Nogales y choca contra el muro fronterizo

CSP anuncia ayuda inmediata tras tragedia en el Istmo.
2

Sheinbaum dará apoyo económico y gastos funerarios a las víctimas del tren en Oaxaca

La grasa no es tu enemiga.
3

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Elementos de Marina y GN montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.
4

Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
5

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
6

De Cuba a EU, el mundo se solidariza con México por la tragedia en el Interoceánico

En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.
7

VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

8

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
9

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
10

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Cada cierre de año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anuncia ajustes en los horarios para la prestación de servicio. Aquí los detalles.
11

El Metro y Metrobús CdMx anuncian sus horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero

La SSPC detiene en Tabasco a Eduardo Alberto “N”, generador de violencia de Macuspana.
12

El “Luki”, líder criminal en Macuspana, Tabasco, es detenido junto a dos personas