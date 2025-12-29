Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Las 13 víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico han sido recuperadas, mientras sus historias se difundían en redes sociales por sus familiares y amigos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Las víctimas del descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, dejó un saldo de 13 muertos y 36 hospitalizados hasta este lunes: entre los fallecimientos se han identificado a jóvenes estudiantes, a parejas de retirados, a un periodista, entre otros.

Mientras las autoridades confirmaban que ya han sido recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida, las historias de esas víctimas, que no son números sino personas, han surgido en las últimas horas.

Una de esas víctimas es una niña de apenas 15 años. Se trata de Luisa Camila Serrano Moreno. El domingo por la noche, sus abuelos la buscaban y era una de las desaparecidas en el incidente, pero pocas horas después se confirmó su fallecimiento.

La escuela a la que asistía Luisa Camila, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Salina Cruz, lamentó su muerte. La joven cursaba la carrera de profesional técnico bachiller en Salud Comunitaria. "Externamos las condolencias a sus familiares y seres queridos. QEPD", señaló en sus redes sociales.

De acuerdo con sus familiares, la muchacha viajaba con su mamá y su hermana de 13 años –quienes aparecieron con vida tras el incidente– pero durante el accidente se separaron.

El incidente den Tren Interoceánico también dejó una niña de 6 años sin vida. Se trata de Elena Solorza Cruz, quien viajaba con sus padres desde Ixtepec y con rumbo a Coatzacoalcos, para pasar las fiestas de fin de año con el resto de su familia.

El matrimonio del maestro retirado Berzaín Cruz López y María Concepción Barbosa también fueron localizados sin vida esta mañana en Nizanda, Oaxaca, donde ocurrió el descarrilamiento. Cruz López era profesor del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Ambos, originarios de Salina Cruz, también viajaban rumbo a Coatzacoalcos.

Periodista muere en el descarrilamiento del Tren del Istmo

El periodista Israel Enrique Gallegos Soto fue una de las víctimas mortales del incidente del domingo. El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) para el que trabajaba confirmó su fallecimiento.

El periodista viajaba junto a su esposa Karla Leyva en el Tren Interoceánico. "Ante la falta de confirmaciones oficiales, con autorización de la familia, queremos aclarar que su esposa se encuentra estable y con un diagnóstico favorable por parte del equipo médico que le brinda atención", señaló el SINMCO.

"Respecto a la pérdida de nuestro compañero Israel, quienes integramos el SINMCO agradecemos todas las muestra de afecto y respaldo hacia su esposa y familia, a quienes seguiremos acompañando en estos momentos difíciles. Su voz, su entrega y su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio", añadió.

Marina recupera "caja negra" y los cuerpos de las víctimas fatales

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, confirmó el fallecimiento de 13 personas. A mediodía, en un comunicado, la propia Marina confirmó que ya se habían hallado todos los cuerpos de las víctimas fatales del incidente.

"Continúan 36 personas hospitalizadas recibiendo atención médica especializada; de igual forma ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida", indicó la dependencia que se encarga del corredor.

Para brindar mayor información y orientación a los familiares de las personas afectadas, la Secretaría de Gobernación puso a disposición el siguiente número para atención a víctimas: 55 22 30 21 06.

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento; visitará a víctimas

Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunirá con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La mandataria, quien dio condolencias a las familias afectadas, aseguró que las prioridades del Gobierno federal son la atención de los heridos y sus seres queridos, el análisis con rigor de la causas del accidente y garantizar la operación del ferrocarril con garantías de seguridad.

"Nuestro pésame y solidaridad con todas las familias [...] Quisiera mencionar las prioridades. Hay que garantizar la atención a la víctimas y sus familiares. Lo primero. Para ello esta la Secretaría de Marina, Alejandro Svarch, director del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] Bienestar; Zoé Robledo, director del IMSS, está ya equipo del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], y más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias", afirmó Sheinbaum Pardo.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, añadió que la segunda prioridad del Gobierno federal es esclarecer con mucho rigor las causas del incidente, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ya trabajan en las indagatorias. Además indicó que, por Ley, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene que realizar una investigación al respecto.

Asimismo, la tercera prioridad será garantizar la seguridad de toda la operación del ferrocarril del Itsmo. "Para ello tiene que trabajar la agencia y vamos revisar con Secretaría de la Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás esta en condiciones de opera nuevamente, son en orden de importancia la tres acciones que estamos desarrollando. Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad", sostuvo la Presidenta de México.