La Lotería Nacional entregará 11 millones y lanza billetes rumbo al Mundial 2026

La colección de 20 billetes diferentes muestra la riqueza gráfica, deportiva y cultural que México ha aportado a la justa más grande del fútbol.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La Lotería Nacional preparó una edición particular de 20 billetes conmemorativos para la serie del Sorteo Zodiaco Especial Número 1730, centrada en la próxima celebración mundialista del futbol internacional en 2026, y que tendrá un premio mayor de 11 millones de pesos.

El organismo público detalló la venta especial de 20 billetes con una edición que recuerda la pasión que se ha vivido en México en torno a este deporte, y que podrá estar en manos de todas y todos los aficionados mexicanos.

Lo sobresaliente en esta ocasión es el Álbum Retro que la Lotería proporcionará de manera adicional con la compra de los 20 billetes conmemorativos. La institución precisó que este plus representa el primer paso del “mundial social” que se llevará a cabo en nuestro país en 2026.

Esta colección gráfica es un tributo a la tradición apasionada de nuestro pueblo por el juego de pelota, y los 20 billetes conmemorativos rinden homenaje a historias de la memoria mundialista del fútbol realizadas en México, que será por tercera ocasión sede de esta fiesta deportiva en junio de 2026.

La Lotería anunció que el Álbum podrá obtenerse también en formato digital, a través de su página web y de la aplicación MiLotería.mx, donde además será posible agregar las compras hechas en terminales de venta electrónica y otros canales en línea. Esta descarga estará disponible a partir del 12 de enero del próximo año.

Como es ampliamente sabido, nuestro país albergó el Mundial de futbol por primera vez en 1970. Para recordar este momento histórico del deporte en México, se diseñó un billete excepcional que unió el Día de Muertos con la pasión futbolera.

Para México 86 se incluyó una edición conmemorativa que adorna el billete con las banderas de los países participantes; también se integró un reconocimiento al Mundial femenil de 1971; y, para culminar la colección, está el billete conmemorativo México 2026, que porta el lema: “Un país, una pasión”.

Cada cachito del sorteo tiene un costo de 35 pesos, y el Álbum Retro será un obsequio en la compra de esta serie. El precio por la adquisición de la colección completa es de 700 pesos, misma que ya se encuentra disponible en todos los puntos de venta del país.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. Se llevará a cabo la noche del domingo 11 de enero, a las 20:00 horas, y tiene una emisión de dos millones 400 mil billetes. La celebración del sorteo será transmitida en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.