Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

La relación de Gonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, con la obra del tren Interoceánico, o su conexión con ella, ha resurgido tras el descarrilamiento, pero no es nueva. Desde el año 2024, el entonces Presidente confirmó que su hijo lo apoyaba con la obra, pero no cobraba.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El descarrilamiento en la Línea Z del Corredor Interoceánico, que dejó al menos 13 personas muertas y más de un centenar de heridos, ha puesto de nuevo en la mira a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su participación en la obra como supervisor del tendido de las vías y de los trenes.

El 4 de julio de 2024, el propio expresidente López Obrador confirmó que su hijo apoyaba con la obra, pero no cobraba. La declaración la realizó justo porque en ese momento su hijo se había reunido con la entonces Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, comentó López Obrador en ese momento.

En esa misma conferencia, Andrés Manuel López Obrador expuso que su hijo solo se iba a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen en sociedad con Andrés Manuel López Beltran, actual Secretario de Organización de Morena.

El periódico Reforma publicó este lunes cómo un amigo cercano de Gonzalo López Beltrán, Pedro Salazar Beltrán fue uno de los proveedores de balastro para proyectos ferroviarios del gobierno federal, mientras Gonzalo López Beltrán fungió como supervisor honorífico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció en su momento, en lo que “ayudó” su hijo fue en temas de avance de obras, y precisamente del tendido de las vías.

“Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”.

El mandatario destacó que la labor de su hijo era de supervisión: “Le digo: ayúdame como supervisor honorario y, desde luego, no te vamos a pagar, porque no vas a querer cobrar tú nada. Ayúdanos. Entonces, él me ayuda y él me pasa los reportes de avances de obra, esto hace cuatro años, cada 15 días, tramo por tramo. Y antes no lo veían con buenos ojos las empresas, pero ahora sí ya son amigos, porque sabe apretar. A veces en este oficio, en estos menesteres, pues hay que ser enérgicos. Eso mismo, claro, en otra proporción, hacía Gonzalo con los marinos”.

El descarrilamiento de la máquina principal de uno de los trenes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró ayer, domingo 29 de diciembre, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z. En el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras. Fue ese mismo día cuando la Secretaría de Marina (Semar) confirmó el trágico saldo rojo del siniestro: al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas.

Tras la tragedia, de inmediato este lunes, los diputados panistas ofrecieron una rueda de prensa para informar que el grupo parlamentario albiazul iba a presentar denuncias para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo el motivo del accidente del tren Interoceánico en Oaxaca.

No obstante, desde ayer mismo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, anunció la apertura de una carpeta de investigación para indagar las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico. “Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, detalló en su cuenta de X.

Asimismo, la FGR reiteró este lunes que se han realizado diversas diligencias y que el personal que labora en la zona incluye a expertos en fotografía, medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, así como tránsito terrestre.

“El resguardo de la zona y policías federales ministeriales han entrevistado a testigos y víctimas, además de realizar inspecciones del lugar y del tren; en tanto, peritos han recopilado y hecho levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes”, informó la dependencia.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para su gobierno es una prioridad esclarecer con rigor las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; pero además destacó que frente a estos hechos se debe actuar con responsabilidad, y dijo que la atención se debe centrar en las víctimas y en la investigación oficial. Con respecto a la oposición y las críticas, señaló que haga lo que haga el gobierno, el objetivo es denostar.

“Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes, ni porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esa dinámica en donde su objetivo es denostar. Entonces, dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es de cualquier gobierno humanista, debe ser siempre lo primero”, expresó durante su conferencia matutina.

La mandataria afirmó que, además de atender la emergencia y el acompañamiento a las familias, se tiene que esclarecer con precisión qué fue lo que provocó el accidente.

“Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes”, resaltó.

En la misma conferencia, el Secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, después de dar una cronología del accidente, informó que ya fue recuperado el registrador electrónico del tren —el cual funciona como una caja negra ferroviaria, similar a la de los aviones—, mismo que será sometido a análisis.

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico. Este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren, tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora”, explicó el Secretario.

No obstante, el mando naval adelantó que el vehículo Hi-rail, una camioneta exploradora que recorre las vías aproximadamente una hora y media antes del paso del tren, no detectó desperfectos previos al descarrilamiento.

“En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren. Este procedimiento es clave porque permite detectar a tiempo cualquier obstáculo, cualquier problema que pudiera ser causado por condiciones meteorológicas o cualquier desperfecto inesperado. Una vez que la camioneta concluye su recorrido, reporta y, en este caso, repito, reportó sin novedad. Este paso previo, aunque a veces pasa desapercibido por los usuarios, es parte de los protocolos internacionales de seguridad y ayuda a minimizar accidentes”, dijo el mando militar.

Por su parte, la Presidenta reiteró la importancia de lo que revele la caja negra e insistió en que la investigación debe realizarse a fondo y con cuidado, revisando todos los factores involucrados, pues insistió en que el objetivo es esclarecer los hechos y, en caso de que existan responsables, que sea la justicia la que actúe.