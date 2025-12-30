¿Buscas a un familiar del Tren Interoceánico? El Gobierno habilita teléfono de apoyo

Como parte de las medidas adoptadas para atender la tragedia en Oaxaca, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, en conferencia matutina, la activación de un contacto directo para solicitar ayuda.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México habilitó una línea telefónica exclusiva de emergencia para que familiares y pasajeros puedan solicitar información directa sobre personas hospitalizadas o no localizadas tras el accidente del Tren Interoceánico, que dejó 13 personas fallecidas el día de ayer.

“Es importante decir que, para quienes necesiten alguna información sobre sus familiares, pueden comunicarse al teléfono que se habilitó para atender este caso: 55 2230 2106”, indicó vía remota el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.

El funcionario federal mencionó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer momento se desplegó un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para recorrer hospitales y brindar atención directa a las personas lesionadas y a sus familiares.

ACTUALIZACIÓN

Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico. Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

55 2230 2106

Medina Padilla destacó que este equipo acompañó a los familiares junto con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el titular del IMSS-Bienestar, Dr. Alejandro Svarch Pérez; y la encargada de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, “en cumplimiento de la instrucción de dar toda la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familiares”.

Desde las primeras horas posteriores al siniestro, dependencias federales activaron protocolos de atención médica, rescate y apoyo a víctimas, por lo que se prevé que este contacto facilite el acceso a la información para quienes se encuentren en incertidumbre respecto a la localización de algún familiar afectado.

La línea telefónica tendrá los siguientes propósitos:

Solicitar información sobre familiares que viajaban en el Tren Interoceánico.

Conocer en qué hospital se encuentra una persona lesionada.

Reportar a pasajeros no localizados.

Recibir orientación directa de autoridades federales.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informa prioridades del Gobierno de México tras accidente del Tren Interoceánico: atender a víctimas y familias de manera directa, esclarecer los hechos, así como garantizar la seguridad de vías e infraestructura. Sigue el trabajo… pic.twitter.com/7lu5ipQsUR — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 29, 2025