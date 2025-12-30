Trump exige desarme de Hamás y urge acelerar segunda fase del alto al fuego en Gaza

Trump y Netanyahu sostuvieron una reunión en Mar-a-Lago en la que abordaron el alto al fuego en Gaza, el desarme de Hamás, la situación en Cisjordania y la relación bilateral entre EU e Israel.

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, expresó este lunes, junto al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que esperaba que la segunda fase del alto al fuego para la Franja de Gaza comenzara “lo más rápido posible”; sin embargo, para ello instó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a desarmarse.

“Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás”, explicó el Presidente en declaraciones a la prensa junto a Netanyahu, y agregó que esperaba que la fase de reconstrucción en el enclave palestino comenzara “muy pronto”.

Trump afirmó además que apoyaría un nuevo ataque contra Irán si intentaba recuperar sus capacidades nucleares y aconsejó a Teherán que, frente a esta posibilidad, optara por cerrar un acuerdo con Washington.

“Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque”, recordó. Asimismo, Trump resaltó que su relación con Netanyahu era “extraordinaria”.

“A veces puede ser muy difícil, pero se necesita un hombre fuerte. Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora”, señaló poco antes de llevar a cabo una reunión bilateral en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

"Based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mYIBfZzCV0 — The White House (@WhiteHouse) December 29, 2025

Por su parte, Netanyahu elogió la relación entre Israel y Estados Unidos.

“Se puede juzgar esto no sólo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido y la intensidad”, aseguró el Primer Ministro, y agregó que el mundo tenía la “gran fortuna” de tener a Trump en la Casa Blanca.

Al término de la reunión bilateral con Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, Trump enfatizó nuevamente ante los medios que Hamás “tendrá un plazo muy breve” para llevar a cabo el desarme y que, en caso de no entregar las armas, pagará “un precio muy alto”.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el magnate reconoció que ambos líderes “no coinciden en un 100 por ciento” en sus posturas sobre Cisjordania. “Hará lo correcto”, expresó, dirigiéndose al Primer Ministro israelí.

El perdón a Netanyahu

Trump —quien envió una carta al Presidente israelí, Isaac Herzog, en noviembre para instarle a indultar a Netanyahu— definió a su aliado como “un Primer Ministro en tiempos de guerra” y un “héroe”.

“¿Cómo es posible que no le concedan un indulto?”, se preguntó.

En este sentido, aseguró que recientemente había hablado con Herzog, quien le habría confirmado que el indulto “está de camino”. No obstante, poco después, la oficina del mandatario emitió un comunicado negando que esta conversación hubiera tenido lugar.

“No ha habido ninguna conversación entre el Presidente Herzog y el Presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto. Hace varias semanas, el Presidente Herzog mantuvo una conversación con un representante del Presidente Trump (…) que explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos”, señaló el comunicado.

El Primer Ministro israelí también se reunió durante la jornada con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar, entre otros temas, “la seguridad regional, la cooperación económica y la lucha contra el antisemitismo”.

“Ambos líderes destacaron la importancia de continuar la cooperación para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, de acuerdo con la visión del alto al fuego de 20 puntos del Presidente Trump”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

EU defiende el derecho de Israel a establecer relaciones diplomáticas con cualquier entidad soberana.

La tormenta "Byron" dejó unos 235 mil afectados por el derrumbe de edificios y daños a tiendas de campaña en Gaza.

Netanyahu ya había mantenido en la víspera una videoconferencia con el multimillonario Elon Musk, en una conversación en la que también participaron la Ministra de Transporte, Miri Regev, y el director de la Dirección Nacional de IA, Erez Eskel.