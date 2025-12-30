FGE de Chiapas localiza sin vida a seis secuestrados en Villaflores; hay 4 detenidos

Las autoridades señalaron que los seis cuerpos localizados sin vida corresponden a personas que fueron secuestradas el pasado 27 de diciembre en el municipio de Villaflores, durante un ataque armado contra los bares donde trabajaban.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).-La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó este lunes que localizó sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, a seis personas reportadas como desaparecidas desde el pasado 27 de diciembre en el municipio de Villaflores.

"Están siendo trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias periciales correspondientes que permitan su plena identificación", informó el titular de la Fiscalía estatal, Jorge Luis Llaven Abarca.

El hallazgo se dio durante un operativo de búsqueda de siete desaparecidos que fueron plagiados el sábado tras el ataque a dos bares en el municipio frailesco de Villaflores, a unos 100 kilómetros de Cintalapa.

🚨🚨🚨Villaflores -Chiapas- Malandros entraron en convoy a la comunidad y realizaron al menos la quema de 2 bares de la zona centro, vehículos, y se tiene registrado al menos 1 levantón que sería el dueño de “El Cábala el Tamayo”. Medios locales mencionan que no había ninguna… https://t.co/iYgVSUZ5pj pic.twitter.com/JrU6OhvSbK — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) December 27, 2025

Asimismo, las autoridades indicaron que cuatro sujetos fueron detenidos en el marco de este operativo de búsqueda. Además, fueron asegurados armas, equipo y vehículos presuntamente utilizados por los responsables. "Me permito informar como resultado del operativo, se efectuó la detención de cuatro personas del sexo masculino, el aseguramiento de diversas armas, cargadores, ropa táctica y vehículos", detalló el funcionario.

“En las próximas horas ampliaremos la información de manera oportuna conforme avancen las investigaciones y les aseguro que no habrá impunidad, llevaremos ante la justicia a todos los responsables de estos lamentables hechos”, agregó el Fiscal.

De acuerdo con pobladores, las víctimas eran meseros y empleados de seguridad de los bares La Kabala y Sport Bar Anubi´s, los cuales fueron atacados con fuego por sicarios encapuchados y con armas largas el pasado 27 de diciembre.

Un comando armado arribó en la madrugada del sábado al municipio de la región Frailesca, desapareció a ocho personas, entre ellos al dueño del bar La Kabala, quien fue encontrado asesinado al siguiente día, y otro sujeto que fue hallado con vida.

Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Chiapas detuvieron a siete personas y aseguraron tres patrullas clonadas del Ejército mexicano en el operativo desplegado tras la quema de estos establecimientos.

Según la FGE, la principal línea de investigación es la disputa por el narcomenudeo. De acuerdo con reportes de inteligencia, la zona de la frailesca es una ruta en discordia entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa para el tráfico de armas, drogas y migrantes.