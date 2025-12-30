Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 10:31 pm

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.

La empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip fue sentenciada sin derecho a suspensión de la condena tras ocultar información financiera para inducir inversiones millonarias, según la resolución judicial.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Un Tribunal penal de Bangkok sentenció a dos años de prisión sin posibilidad de suspensión a JakkaphongAnneJakrajutatip, empresaria tailandesa y copropietaria de Miss Universo, tras hallarla culpable del delito de fraude financiero relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa JKN Global Group.

