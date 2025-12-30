Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza tanto para proyectos de inversión como para el consumo".

Gustavo de Hoyos Walther

30/12/2025 - 12:03 am

Buró de crédito.
“Es importante que las políticas crediticias trabajen en favor y no en detrimento de las familias y las empresas mexicanas". Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza tanto para proyectos de inversión como para el consumo. A tal grado esto es cierto que la deuda total global se mantiene por encima del 235% del PIB mundial. Aunque hay debates entre economistas sobre si esta situación es conveniente, lo cierto es que se espera que en el futuro cercano no haya cambios sustanciales en la forma en que la economía mundial opera.

En el caso de México, sin embargo, los niveles de penetración crediticia son más bajos que en otras naciones emergentes. Para finales de 2024, el crédito total otorgado por la banca comercial en nuestro país representó apenas el 28.8% del PIB.

Hay entonces mucho camino por recorrer para modernizar nuestra economía. Al tiempo que lo hacemos, es importante que las políticas crediticias trabajen en favor y no en detrimento de las familias y las empresas mexicanas. En este sentido, habría que referirse a ciertos cambios que sería positivo introducir en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en particular en lo que se refiere al llamado buró de crédito.

Es cierto que durante el 2025 se ha mantenido y reforzado el cumplimiento de la eliminación automática de registros negativos según el monto de la deuda que se calcula en UDIS. Esto, no obstante, no parece ser suficiente. Una buena idea consistiría en reducir la permanencia de registros negativos para facilitar la reintegración al sistema financiero. Se habla de la conveniencia de reducirlos de los seis años a sólo tres años. Esto daría alivio a muchas personas que lo necesitan y les otorgaría la oportunidad de corregir para bien su situación económica.

Otra reforma razonable sería prohibir explícitamente que los reportes de Buró de Crédito sean utilizados por empleadores para evaluar la contratación de personal, evitando la discriminación laboral por deudas. Lo mismo sería el caso en lo que se refiere a la evaluación de necesidades médicas, de vivienda u otros propósitos que no tienen que ver con el ámbito financiero.

Otra medida importante sería la incorporación de disposiciones que obliguen a especificar y corregir errores contenidos en los reportes de crédito. Aunque se ha avanzado en esto, la verdad es que se necesitan impulsar reformas adicionales para garantizar un trato justo y frenar abusos relacionados con la carga de la prueba en los errores.

En conjunto, la implementación de estas reformas constituirá un avance significativo para reforzar los derechos de los mexicanos frente a prácticas crediticias, que son en última instancia dañinas tanto para el bienestar de las personas como para la economía mexicana.

Hay que decir que el contexto en que esto ocurre es uno en que una gran mayoría de los mexicanos pagan a tiempo sus deudas. Se estima que más de 70 millones de personas tienen un registro en las Sociedades de Información Crediticia. En 2023, 36.2% de los adultos en México reportó tener alguna deuda y el 27.3% admitió haberse atrasado en sus pagos. Sin embargo, a nivel bancario el nivel de morosidad, al cierre de 2024, era sólo del 2.02%. En general, fuentes del sector financiero indican que aproximadamente 9 de cada 10 mexicanos registrados mantienen un historial crediticio saludable.

Ha llegado la hora de perfeccionar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para que muchos mexicanos puedan prosperar y vivir sin angustias innecesarias. Es lo justo.

Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

+ Sección

Galileo

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
1

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
2

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
3

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
4

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
5

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Un vagón de carga de Ferromex desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea de Nogales, Sonora, hasta impactarse.
6

VIDEO ¬ Vagón de Ferromex se descarrila en Nogales y choca contra el muro fronterizo

La FGE de Chiapas informó este lunes que localizó sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, a seis personas reportadas como desaparecidas.
7

FGE de Chiapas localiza sin vida a seis secuestrados en Villaflores; hay 4 detenidos

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
8

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Grecia Quiroz García informó este lunes de la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
9

Tercer implicado en el asesinato de Carlos Manzo es detenido, revela Grecia Quiroz

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
10

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Juez Jonathan Yong Mendoza
11

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
12

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Elementos de Marina y GN montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.
13

Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Sheinbaum adelantó que Grupo México, de Germán Larrea, pagará los daños causados por una de sus minas en los ríos Sonora y Bacanuchi, más de una década después.
14

La lucha por limpiar el Río Sonora celebra una victoria ante años de lodo de Larrea

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
15

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

La FGE de Chiapas informó este lunes que localizó sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, a seis personas reportadas como desaparecidas.
2

FGE de Chiapas localiza sin vida a seis secuestrados en Villaflores; hay 4 detenidos

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
3

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Grecia Quiroz García informó este lunes de la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
4

Tercer implicado en el asesinato de Carlos Manzo es detenido, revela Grecia Quiroz

Trump y Netanyahu abordan el alto al fuego en Gaza y el desarme de Hamás.
5

Trump exige desarme de Hamás y urge acelerar segunda fase del alto al fuego en Gaza

Sheinbaum adelantó que Grupo México, de Germán Larrea, pagará los daños causados por una de sus minas en los ríos Sonora y Bacanuchi, más de una década después.
6

La lucha por limpiar el Río Sonora celebra una victoria ante años de lodo de Larrea

El Gobierno habilitó una línea telefónica para que familiares y pasajeros puedan solicitar información directa sobre las víctimas del Tren Interoceánico.
7

¿Buscas a un familiar del Tren Interoceánico? El Gobierno habilita teléfono de apoyo

8

EU difunde VIDEO de un nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
9

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

La Lotería Nacional preparó una edición de 20 billetes conmemorativos para la serie del Sorteo Zodiaco Especial No.1730 centrada en el Mundial futbol 2026.
10

La Lotería Nacional entregará 11 millones y lanza billetes rumbo al Mundial 2026

Un vagón de carga de Ferromex desacoplado a una maquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea de Nogales, Sonora, hasta impactarse.
11

VIDEO ¬ Vagón de Ferromex se descarrila en Nogales y choca contra el muro fronterizo

CSP anuncia ayuda inmediata tras tragedia en el Istmo.
12

Sheinbaum dará apoyo económico y gastos funerarios a las víctimas del tren en Oaxaca