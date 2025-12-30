Tres mapaches invaden un hospital del ISSSTE en Acapulco; no se reportan afectaciones

El ISSSTE explicó que en el predio contiguo al Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo cual pudo haber propiciado el avistamiento de los mapaches.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- En redes sociales se difundió el lunes el avistamiento de tres mapaches en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El caso ocurrió en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero, donde los ejemplares de fauna silvestre fueron asegurados sin que se registraran afectaciones hacia los pacientes o los empleados de la unidad médica.

El personal de enfermería reportó el caso ante el área de mantenimiento del ISSSTE, lo cual generó una inspección inicial y la activación de los protocolos de atención, cuyas acciones recibieron el apoyo de una empresa privada especializada en el manejo de fauna silvestre.

Porque fueron avistados tres mapaches en el área de quirófanos del nuevo hospital del ISSSTE pic.twitter.com/JuL3rReMgw — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2025

En redes sociales circuló un video del avistamiento en el Hospital Regional de Alta Especialidad, donde se pudo observar que los tres mapaches se subieron a uno de los aparatos especializados en cirugías ubicados en un quirófano, en tanto que el personal de enfermería se mantuvo afuera de dicha sala.

En otra área del ISSSTE fue captado el momento en el que uno de los mapaches se encontraba descansando sobre uno de los tubos de ventilación del hospital, por lo que se llevó a cabo un cierre temporal del área involucrada y se realizó una limpieza profunda junto con un proceso de desinfección integral.

El ISSSTE también informó en un comunicado que se reforzaron las medidas preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluyendo pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas. Asimismo, se verificó el adecuado manejo de residuos y el correcto sellado en plafones y patios colindante.

El instituto señaló que, en la zona donde se encuentra el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, es habitual la presencia de fauna silvestre.

Además, se explicó que en un predio contiguo se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo cual pudo haber propiciado el desplazamiento de los ejemplares hacia las instalaciones hospitalarias