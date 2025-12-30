Poder Judicial de Quintana Roo investiga a Juez que agredió a su pareja en Cancún

El Poder Judicial de Quintana Roo solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la aplicación de una medida cautelar de suspensión temporal de funciones del juzgador.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el Juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, por la agresión que presuntamente cometió contra una mujer el pasado 24 de diciembre en Cancún, en el municipio de Benito Juárez.

PJ informó en un comunicado que el 26 de diciembre de 2025 se recibió una denuncia anónima a través del sistema electrónico institucional, la cual fue sustentada con imágenes difundidas en redes sociales.

En ellas se observa a un hombre, identificado como el juzgador, presuntamente agrediendo y amenazando con un arma de fuego a una mujer que se encontraba tirada en la vía pública, en el fraccionamiento Palmaris, al sur de la ciudad.

Jonathan Yong Mendoza, quien en años anteriores se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, fue electo recientemente como Juez en los comicios del Poder Judicial.

La difusión de las imágenes generó indignación pública y motivó que colectivas feministas exigieran su destitución.

El Poder Judicial estatal informó que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes para el análisis del caso y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la aplicación de una medida cautelar de suspensión temporal de funciones del juzgador.

“Para la sustentada acción de este Poder, se toma dicha denuncia que hace referencia al hecho ocurrido en las primeras horas del 24 de diciembre, en una zona residencial al sur de la ciudad, en el que presuntamente estuvo involucrada una persona servidora pública del Poder Judicial y una mujer”, señaló la institución.

El Poder Judicial precisó que la suspensión solicitada no constituye una sanción definitiva, sino una acción preventiva para proteger el interés público y garantizar que la investigación se lleve a cabo con responsabilidad, transparencia y apego a la Ley, mientras se determinan posibles responsabilidades administrativas conforme a la normatividad vigente.

Jonathan Yong Mendoza, fue captado por sus vecinos golpeando a una mujer, identificada como su pareja, en calles de Cancún, Quintana Roo, por lo que colectivos feministas han exigido su destitución inmediata.

En redes sociales se difundió una fotografía del también exsecretario de Seguridad Pública de pie, sosteniendo lo que sería un arma de fuego, frente a una mujer tirada en el suelo, quien con las manos intenta detener la agresión.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris de Cancún, donde el juzgador también habría amenazado de muerte a un expolicía, luego de que vecinos y testigos de los hechos dieran aviso a las autoridades.

Ante estos hechos, la colectiva 50+1 Quintana Roo, exigió la destitución de Yong Mendoza y una indagatoria transparente sobre sus acciones, pues destacó que el juzgador cuenta con antecedentes de investigaciones previas por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado.

Además, demandó que se brinde protección a las personas afectadas y que se garantice el acceso a la justicia sin dilaciones ni privilegios. Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay se sumó a la exigencia de cesar a Yong Mendoza del cargo y pidieron sancionarlo. “Ningún agresor en el poder”, sentenciaron.