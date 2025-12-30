Poder Judicial de Quintana Roo investiga a Juez que agredió a su pareja en Cancún

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 10:08 am

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el Juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, por su presunta participación en un acto de violencia contra una mujer

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Juez libera a 5 inculpados por incendio en Waldo’s de Sonora; FGE anuncia impugnación

El Poder Judicial de Quintana Roo solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la aplicación de una medida cautelar de suspensión temporal de funciones del juzgador.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el Juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, por la agresión que presuntamente cometió contra una mujer el pasado 24 de diciembre en Cancún, en el municipio de Benito Juárez.

PJ informó en un comunicado que el 26 de diciembre de 2025 se recibió una denuncia anónima a través del sistema electrónico institucional, la cual fue sustentada con imágenes difundidas en redes sociales.

En ellas se observa a un hombre, identificado como el juzgador, presuntamente agrediendo y amenazando con un arma de fuego a una mujer que se encontraba tirada en la vía pública, en el fraccionamiento Palmaris, al sur de la ciudad.

Jonathan Yong Mendoza, quien en años anteriores se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, fue electo recientemente como Juez en los comicios del Poder Judicial.

La difusión de las imágenes generó indignación pública y motivó que colectivas feministas exigieran su destitución.

El Poder Judicial estatal informó que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes para el análisis del caso y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la aplicación de una medida cautelar de suspensión temporal de funciones del juzgador.

“Para la sustentada acción de este Poder, se toma dicha denuncia que hace referencia al hecho ocurrido en las primeras horas del 24 de diciembre, en una zona residencial al sur de la ciudad, en el que presuntamente estuvo involucrada una persona servidora pública del Poder Judicial y una mujer”, señaló la institución.

El Poder Judicial precisó que la suspensión solicitada no constituye una sanción definitiva, sino una acción preventiva para proteger el interés público y garantizar que la investigación se lleve a cabo con responsabilidad, transparencia y apego a la Ley, mientras se determinan posibles responsabilidades administrativas conforme a la normatividad vigente.

Jonathan Yong Mendoza, fue captado por sus vecinos golpeando a una mujer, identificada como su pareja, en calles de Cancún, Quintana Roo, por lo que colectivos feministas han exigido su destitución inmediata.

En redes sociales se difundió una fotografía del también exsecretario de Seguridad Pública de pie, sosteniendo lo que sería un arma de fuego, frente a una mujer tirada en el suelo, quien con las manos intenta detener la agresión.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris de Cancún, donde el juzgador también habría amenazado de muerte a un expolicía, luego de que vecinos y testigos de los hechos dieran aviso a las autoridades.

Ante estos hechos, la colectiva 50+1 Quintana Roo, exigió la destitución de Yong Mendoza y una indagatoria transparente sobre sus acciones, pues destacó que el juzgador cuenta con antecedentes de investigaciones previas por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado.

Además, demandó que se brinde protección a las personas afectadas y que se garantice el acceso a la justicia sin dilaciones ni privilegios. Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay se sumó a la exigencia de cesar a Yong Mendoza del cargo y pidieron sancionarlo. “Ningún agresor en el poder”, sentenciaron.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

+ Sección

Galileo

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
2

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
3

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

Un comando atacó a un empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco.
4

VIDEOS ¬ Comando acribilla a empresario, su hija y un escolta en Zapopan, Jalisco

Fue corrupción, negligencia o sabotaje.
5

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

Tragedia en Oaxaca.
6

CSP anuncia que Interoceánico tendrá certificación externa antes de volver a operar

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
7

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

La silla vacía.
8

La silla vacía

Alimentación para el Bienestar anunció que ya está a la venta el nuevo Café Bienestar, un producto 100% mexicano que se ofrecerá como una opción económica.
9

Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta el frasco y dónde lo puedes comprar? Aquí te contamos

Alejandro Moreno, líder del PRI
10

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Sheinbaum informa de tragedia en Oaxaca.
11

Sheinbaum reitera reparación integral a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Grecia Quiroz García informó este lunes de la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
12

Tercer implicado en el asesinato de Carlos Manzo es detenido, revela Grecia Quiroz

13

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

El excanciller Marcelo Ebrard.
14

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
15

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el Juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, por su presunta participación en un acto de violencia contra una mujer
1

Poder Judicial de Quintana Roo investiga a Juez que agredió a su pareja en Cancún

Tragedia en Oaxaca.
2

CSP anuncia que Interoceánico tendrá certificación externa antes de volver a operar

Sheinbaum informa de tragedia en Oaxaca.
3

Sheinbaum reitera reparación integral a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Anthony Joshua sobrevive a trágico accidente en Nigeria
4

Anthony Joshua, excampeón mundial de boxeo, sobrevive a accidente de auto en Nigeria

Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin.
5

Rusia acusa a Ucrania de ataque terrorista contra la residencia presidencial de Putin

El ISSSTE reportó el avistamiento de tres mapaches en un hospital de Acapulco.
6

Tres mapaches invaden un hospital del ISSSTE en Acapulco; no se reportan afectaciones

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

La FGE de Chiapas informó este lunes que localizó sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, a seis personas reportadas como desaparecidas.
8

FGE de Chiapas localiza sin vida a seis secuestrados en Villaflores; hay 4 detenidos

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
9

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Grecia Quiroz García informó este lunes de la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
10

Tercer implicado en el asesinato de Carlos Manzo es detenido, revela Grecia Quiroz

Trump y Netanyahu abordan el alto al fuego en Gaza y el desarme de Hamás.
11

Trump exige desarme de Hamás y urge acelerar segunda fase del alto al fuego en Gaza

Sheinbaum adelantó que Grupo México, de Germán Larrea, pagará los daños causados por una de sus minas en los ríos Sonora y Bacanuchi, más de una década después.
12

La lucha por limpiar el Río Sonora celebra una victoria ante años de lodo de Larrea