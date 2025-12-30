Sheinbaum afirma que habrá reparación integral en accidente del Tren Interoceánico

La mandataria recordó que ayer estuvo en Oaxaca para acompañar a las víctimas. "Muy doloroso lo que ocurrió, lo que debemos hacer es estar cerca de las victimas", compartió.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este martes que habrá una reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado domingo en Oaxaca, y que dejó un saldo de 13 muertos y 109 heridos. La mandataria aclaró que el apoyo inicial de 30 mil pesos que se brindó desde ayer a los afectados es para los primeros trámites, pero más adelante, conforme lo establezca la aseguradora y la Fiscalía General de la República (FGR), se les dará una reparación integral del daño.

“Ayer les informaba que se les dio un primer apoyo para los gastos de estos días, de 30 mil pesos. Hubo quien quiso malinterpretar estas informaciones. El apoyo es de manera inmediata para que no tengan que estar ellos gastando sus recursos, pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño. Ese es un proceso que viene de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía”, sostuvo la mandataria en la conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo recordó que ayer estuvo en Oaxaca para acompañar a las víctimas. "Muy doloroso lo que ocurrió, lo que debemos hacer es estar cerca de las victimas", compartió la Presidenta.

“Ayer me trasladé a Oaxaca. Estuve en el hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS de Bienestar y Salina Cruz. En la funeraria, con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar, verificamos que las personas que están en los hospitales estuvieran bien atendidas. Nos acercamos y estuvimos presentes con las personas que perdieron un familiar”, dijo.

Asimismo, aseveró que se ha asignada de un servidor público por cada familia para apoyarlas personalmente. “Lo que debemos hacer es estar presentes y cerca de las víctimas”.

La Jefa del Ejecutivo federal aprovechó para agradecer a los primeros respondientes tras la emergencia. "Quiero agradecer. Ayer que estuve platicando con las personas en los hospitales, a los bomberos y Protección Civil, en particular de Matías Romero, que fueron los primeros que llegaron cuando ocurrió el accidente y también a la población porque de manera solidaria, como siempre, el pueblo de México estuvo ahí ayudando en el primer momento a todos los heridos, en lo que llegaban los equipos de emergencia. No quiero dejar pasar este agradecimiento y reconocimiento", expresó.

Con respecto a los informes de la Fiscalía General de la República, comentó que la Fiscal Ernestina Godoy estuvo hoy en el Gabinete de Seguridad y que hoy mismo se darán informes con relación a los peritajes que tienen que hacer para conocer las causas de este trágico accidente.

Por su parte, en enlace desde Oaxaca con el Gobernador Salomón Jara Cruz, Arturo Medina, el Subsecretario de Derechos Humanos; Zoé Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Gustavo Ruiz Terán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron avance con respecto a la atención de las personas hospitalizadas.

Los funcionarios detallaron que 11 personas son atendidas en hospitales del IMSS, 14 personas en el IMSS Bienestar ,en Salina Cruz y Oaxaca; siete son atendidas en el ISSSTE, en Tehuantepec. En la Ciudad de México hay dos personas en hospitales de la Secretaría de la Marina (SEMAR) y una en el hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex).