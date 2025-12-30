Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua, fallece a los 75 años

Barrio Terrazas se desempeñó como Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada. También fue Diputado federal y Presidente Municipal de Juárez.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Francisco Barrio Terrazas, quien fue Gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, murió ayer a sus 75 años de edad, según confirmó este martes el Partido Acción Nacional (PAN). Terrazas había sido intervenido quirúrgicamente por afectaciones al corazón en días recientes.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y distinguido militante de Acción Nacional. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor", publicó el partido en X, antes Twitter.

Barrio Terrazas se desempeñó como Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada. También fue Diputado federal y Presidente Municipal de Juárez.