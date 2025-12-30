Bukele coquetea con ser eterno: "Si por mi fuera, seguiría 10 años más en el poder"

Bukele aseguró en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir "10 años más" en el poder, luego de avalar reformas que le permiten perpetuarse y capturar todos los poderes del Estado.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró esta semana que le gustaría seguir "10 años más" en el poder en su país, luego de que el ultraderechista se reeligiera en 2024 tras la captura de los poderes del Estado y que este año el Congreso oficialista reformara la Constitución para permitir que se perpetúe en la silla presidencial.

"Yo en lo personal no me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice dios, mi familia y el país también. Si fuera por mí, yo sigo 10 años más", dijo Bukele en una entrevista publicada el lunes por el youtuber español conocido como "The Grefg".

Bukele ganó las elecciones en 2019 y ya fue reelegido el 4 de febrero de 2024 con 85 por ciento de los votos, algo que estaba prohibido por la Constitución, pero que validó la Suprema Corte de Justicia con ministros afines a Bukele.

En agosto de este año, el Congreso de El Salvador, dominado por una abrumadora mayoría bukelista, aprobó una reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida, con lo que el actual Presidente Bukele podrá perpetuarse en el poder.

Hasta su llegada a la Presidencia, la reelección estaba prohibida en El Salvador desde el retorno de la democracia.

Ahora, Bukele podrá optar por su segunda reelección en 2027, cuando se renueve la Presidencia y, con las nuevas reformas, el nuevo periodo durará seis años, por lo que se mantendría hasta 2033, es decir, acumularía al menos 14 años al frente del país centroamericano.

El video de la entrevista y la visita a la residencia presidencial de Bukele acumula ya más de 1.7 millones de visitas en YouTube hasta este martes, apenas un día después de su publicación.

—¿Cuánto tiempo te ves en la política, dirigiendo un país, si lo quiere la gente?—preguntó el español, quien, a pesar de afirmar que "en su canal no habla de política", viajó hasta El Salvador para entrevistar al ultraderechista Bukele y elogiar sus políticas de mano dura.

—Yo el acuerdo que tengo con mi esposa, que está en negociación, es que es llegamos hasta el 2029—dijo Bukele.

Sin embargo, añadió: "Pero yo lo que he dicho es que si me presento en la otra elección, mi otro periodo termina en 2033. Ahora son las elecciones en 2027, si gano en 2027 nos vamos en 2033. Vamos a ver. A mí me gustaría quedarme, primero si te está yendo bien el algo, dejarlo, y hacer otra cosa, o no hacer nada, y retirarte joven", concluyó.

Nayib Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador en 2019 rompiendo con los partidos tradicionales y prometiendo combatir la violencia y la corrupción. Su estilo directo y el uso de redes sociales, junto con una drástica reducción de homicidios tras sus políticas de seguridad, en las que la prensa reveló tratos directos con la Mara Salvatrucha, lo consolidaron como uno de los mandatarios más populares.

Además, sus principales críticos señalan la falta de garantías constitucionales en el país: su mano dura ha llevado a inocentes y culpables por igual a sus cárceles, que presume en cada ocasión. Youtubers, incluido el mexicano Luisito Comunica, han viajado a El Salvador para presumir el trabajo de Bukele.

Hoy en día, Bukele se ha convertido en un aliado abierto de la derecha con su ofrecimiento a la administración de Donald Trump de sus cárceles para que sirvan como centro de detención de migrantes que hayan cometido delitos en Estados Unidos, una medida que ha confirmado su camaleonismo y que ha sido señalada de un abierto entreguismo al gobierno estadounidense.

La recepción de personas que no recibieron debido proceso en las cárceles salvadoreñas desde EU han provocado también fuertes críticas y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, Bukele mantiene una alta aprobación y, además de sus políticas de seguridad y entreguismo a EU, ha encabezado una guerra cultural en El Salvador, por ejemplo, con la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país.