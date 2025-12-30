LoQueSabemos ¬ CdMx recibirá el 2026 con fiesta de música electrónica en el Ángel

El cartel reúne a figuras nacionales e internacionales de primer nivel, con propuestas que van del electro-pop y el techno, al synthwave, la electrónica experimental y los sonidos urbanos.

Ciudad de México, 30 d diciembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con una celebración sin precedentes con música electrónica que va del techno experimental a los sonidos urbanos. El Gobierno capitalino anunció que Paseo de la Reforma se convertirá en una enorme pista de baile a cielo abierto el próximo miércoles 31 de diciembre, con un encuentro musical gratuito.

La fiesta, organizada a través de la Secretaría de Cultura capitalina, busca despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año con música electrónica, baile y apropiación del espacio público en una de las avenidas más emblemáticas del país, a la altura del Ángel de la Independencia.

Este 31 de diciembre a partir de las 18 h ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma. Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos. ¡La #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/D2Hn5truHi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 23, 2025

¿Quién estará en Paseo de la Reforma el 31 de diciembre?

El cartel reúne a figuras nacionales e internacionales de primer nivel, con propuestas que van del electro-pop y el techno, al synthwave, la electrónica experimental y los sonidos urbanos. Los artistas confirmados para esta celebración de Año Nuevo son:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

Arca DJ Set (Venezuela)

Kavinsky (Francia)

Mariana BO (México)

3BallMTY (México)

VEL (Marruecos / Francia)

Ramiro Puente (México)

Jehnny Beth (Francia)

MGMT y Arca encabezan una noche en el Ángel de la Independencia

Entre los actos más esperados se encuentra MGMT DJ Set, encabezado por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, quienes ofrecerán una selección musical que transita entre el dance, el electro-pop y la vanguardia alternativa, con un sello psicodélico que ha marcado a generaciones.

Por su parte, Arca DJ Set promete una experiencia inmersiva y provocadora.

"Sus sets desafían las estructuras convencionales, explorando nuevas formas de expresión y libertad a través del sonido", explicó el Gobierno de la CdMx.

the mexican government paying arca to host the official mexican new year’s party, donald trump could never serve like we do pic.twitter.com/IpDzk8UE0J — leon (@skyferrori) December 24, 2025

Kavinsky, Mariana BO y 3BallMTY prenderán Reforma rumbo al 2026

El francés Kavinsky, ícono del synthwave y la estética retrofuturista, transformará Paseo de la Reforma en un paisaje de neón con ritmos hipnóticos inspirados en el cine ochentero.

La DJ y violinista mexicana Mariana BO aportará una fusión de música clásica y electrónica moderna, mientras que 3BallMTY, pioneros del Tribal-Guarachero y ganadores del Latin Grammy, pondrán el toque festivo con sonidos que conectan la electrónica con ritmos populares y folclóricos.

¿A qué hora inicia el conicerto el Año Nuevo 2026 en la CDMX?

La celebración de Año Nuevo 2026 en el Ángel de la Independencia se extenderá de las 18:00 horas del 31 de diciembre a las 02:00 horas del primero de enero, por lo que te recomendamos tomar las precauciones para desplazarte y tener una noche agradable.

Además, el público podrá disfrutar de la propuesta vanguardista de VEL, el recorrido histórico de la electrónica nacional con Ramiro Puente, y la intensidad sonora de Jehnny Beth, cantante de Savages, quien trasladará su energía post-punk e industrial a la cabina.

#BoletínSSC | #Operativo | #FinDeAño l Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la #Ciudad de México, la #SSC, con motivo de las celebraciones de “Fin de año 2025 y Año Nuevo 2026” llevará a cabo un dispositivo de… pic.twitter.com/9zwpbsc5a1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 30, 2025 "Con este evento, el Gobierno CDMX reafirma su compromiso con el acceso libre a la cultura, la celebración colectiva y la transformación del espacio público en un punto de encuentro para las artes y la ciudadanía", destacó el Gobierno capitlino.

Más de 14 mil policías cuidarán la CdMx durante el Año Nuevo 2026

Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con motivo de las celebraciones de “Fin de año 2025 y Año Nuevo 2026” llevará a cabo un dispositivo de seguridad, prevención y vialidad.

Para ello, se desplegarán 14 mil 899 policías que estarán apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

La invitación está abierta: despedir el 2025 y recibir el 2026 bailando en Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, en una de las fiestas de Año Nuevo más grandes que haya vivido la Ciudad de México.