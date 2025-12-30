Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

La Opinión

30/12/2025 - 4:15 pm

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Alternar entre periodos de actividad y descanso puede ayudar a mantener una vida activa sin provocar un dolor intenso y constante en quienes padecen artritis o artrosis.

Los Ángeles, 30 de diciembre (LaOpinión).- El invierno trae consigo condiciones climáticas que exacerban los síntomas de quienes padecen artrosis o artritis. El frío y la humedad son factores que intensifican la rigidez y el dolor articular, especialmente al levantarse o al iniciar el movimiento.

Expertos, como la reumatóloga María Andreina Terán del Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar, en Madrid, destacan que la combinación de frío, humedad y disminución de actividad física provoca un círculo vicioso de dolor e incapacidad.

Terán explica que esto lleva a que los pacientes experimenten un mayor desgaste muscular y articular, dificultando actividades cotidianas como subir escaleras o caminar.

“El clima invita a quedarse en casa, se pasa más tiempo sentado y se reduce la actividad. En pacientes con dolor articular, especialmente en la población mayor, esto implica menos estabilidad muscular y más rigidez”, indica la reumatóloga.

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades reumáticas.
Pequeños cambios en la rutina diaria pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades reumáticas. Foto: Cuartoscuro

Mitigar el dolor articular

Por otra parte, la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, propone una serie de recomendaciones para manejar los síntomas en invierno. Estos incluyen abrigar adecuadamente las articulaciones, mantener una rutina de movimiento diario en casa y realizar ejercicios de calentamiento antes de salir.

Ajustar el esfuerzo físico en función del nivel de dolor es clave. Alternar entre periodos de actividad y descanso puede ayudar a mantener una vida activa sin provocar un dolor intenso y constante.

Importancia del bienestar cotidiano

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades reumáticas.

Artitris en temporada de invierno.
Alternar entre periodos de actividad y descanso puede ayudar a mantener una vida activa sin provocar un dolor intenso y constante. Foto: Cuartoscuro

Aunque no se busca eliminar el dolor por completo, sí se busca que sea manejable y compatible con las actividades diarias. En caso de que el dolor sea severo, se recomienda consultar a un especialista para una atención adecuada.

Alimentos para reducir la inflamación y dolor articular

Existen varios alimentos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor articular, según evidencia de estudios y recomendaciones nutricionales.

Alimentos ricos en omega-3. Pescados grasos como el salmón, la trucha y el atún contienen ácidos grasos omega-3 que inhiben sustancias inflamatorias y alivian el dolor en las articulaciones. Frutos secos como almendras, nueces y semillas de chía también aportan estos compuestos beneficiosos.

Frutas y verduras antioxidantes. Bayas, cerezas, brócoli y espinacas son ricas en antioxidantes que combaten la inflamación y reparan tejidos articulares. Verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada protegen contra el estrés oxidativo en las articulaciones.

Especias y aceites antiinflamatorios. La cúrcuma, con su curcumina, y el jengibre reducen significativamente la inflamación y el dolor, especialmente en casos de artritis. El aceite de oliva, gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E, es ideal para cocinar y ensaladas.

Granos y otros. Granos enteros como arroz integral y avena bajan marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva. Ajo, cebolla y chiles también limitan citoquinas proinflamatorias.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

