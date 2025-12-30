La FGR termina necropsias y avanza con la investigación en Línea Z del Interoceánico

Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y continúan los trabajos de campo en la zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado domingo, que dejó un saldo de 13 muertos y 109 heridos, pues ya concluyó las necropsias correspondientes.

"Es importante mencionar que la FGR labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño", explicó la institución.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que los trabajos se han efectuado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Oaxaca, autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).