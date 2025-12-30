La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

Sugeyry Romina Gándara

30/12/2025 - 4:24 pm

El ataque de EU contra un muelle en Venezuela, reconocido por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" frente a EU

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma

La retórica del Presidente Donald Trump contra Venezuela se intensificaó tras el presunto bombardeo de un muelle usado para tráfico de droga hacia EU.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El ataque de Estados Unidos (EU) contra un muelle en Venezuela, reconocido públicamente por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano, pero aun quedan dudas sobre el brazo armado que la ejecutó, la ubicación exacta y el momento en que ocurrió, luego de que el mandatario estadounidense evitó dar esos detalles al admitir la intervención; sin embargo, medios estadounidenses como The New York Times señalaron -citando fuentes allegadas a la acción- que en la operación estuvo involucrada la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre las presiones ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela, reiteró su postura de rechazo a las acciones e intervenciones en otros países y reprochó la postura pasiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que el organismo debería asumir un papel más protagónico.

Donald Trump reconoció ayer públicamente el ataque de su país en territorio venezolano. Al momento de recibir al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mandatario estadounidense declaró:

“No importa, pero hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Cargan los barcos con droga. Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación, ahí es donde implementan, y ya no existe”, afirmó.

La intervención en territorio venezolano se ha realizado bajo el mismo argumento con el que Estados Unidos ha atacado a más de una treintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: en el marco de su campaña contra el narcotráfico. No obstante, es importante recordar que el gobierno de Venezuela ha denunciado que ese argumento ha servido como pretexto para lanzar una operación más amplia con el objetivo de apropiarse de su petróleo.

—¿Fue el Ejército de Estados Unidos o fue la CIA?, le cuestionó ayer un reportero a Trump durante un intercambio con la prensa.
—No quiero decir eso. Sé exactamente quiénes fueron, pero no lo diré. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa—respondió el mandatario.

Pese a la negativa del Presidente estadounidense, medios de ese país señalaron que la operación sí fue realizada por la CIA. Por ejemplo, The New York Times reportó, citando a “personas informadas sobre la operación”, que la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada.

De acuerdo con el diario, el ataque se produjo en un muelle que autoridades estadounidenses consideran un punto donde el Tren de Aragua, una pandilla venezolana, almacenaba estupefacientes y posiblemente se preparaba para transportarlos en barcos. El medio indicó que al momento de la explosión no había personas en el lugar, por lo que no se registraron heridos ni muertes.

The New York Times también destacó que la intensificación de la campaña responde a dos objetivos específicos del gobierno de Trump: el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque la administración estadounidense ha sostenido que existen vínculos estrechos entre ambos, el propio medio señaló que las agencias de inteligencia han puesto en duda esas conclusiones.

Asimismo, el diario recordó que previamente informó que, a inicios de enero, Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y había ordenado a la agencia planificar diversas misiones potenciales.

Finalmente, el medio estadounidense señaló que no está claro si el dron utilizado en el ataque pertenecía a la CIA o si fue proporcionado por el ejército estadounidense, ya que funcionarios militares evitaron hacer comentarios. En tanto, el Pentágono mantiene drones MQ-9 Reaper en bases de Puerto Rico como parte de su campaña de presión.

No estamos de acuerdo con la intervenciones: Sheinbaum

Por su parte, este día la Presidenta de México fue cuestionada nuevamente sobre las presiones ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela. La mandataria reiteró su postura de rechazo y consideró que la ONU debería asumir un papel más activo.

Ante la pregunta de una reportera sobre si la presión de Estados Unidos podría derivar en el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro, Sheinbaum respondió: “Bueno, ya es mucha especulación. Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”.

Cuestionada sobre si debería existir un llamado regional para apoyar a Venezuela o si se trata de un asunto que ese país debe resolver como nación, la Presidenta respondió: “Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
2

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

3

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

4

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

5

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

El excanciller Marcelo Ebrard.
6

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
7

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Bukele dijo que le gustaría seguir "10 años más" en el poder en El Salvador, luego de reelegirse en 2024 y reformar las leyes para perpetuarse.
8

Bukele coquetea con ser eterno: "Si por mi fuera, seguiría 10 años más en el poder"

9

Una mujer es asesinada tras pagar el rescate de su marido... sin saber que él ya estaba muerto

10

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

Francisco Barrio Terrazas, quien fue Gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, murió ayer a sus 75 años de edad, según confirmó este martes el Partido Acción Nacional (PAN).
11

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua, fallece a los 75 años

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
12

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

Buró de crédito.
13

Buró de Crédito

14

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

Elementos de Marina y GN montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.
15

Una niña de 15 años, un periodista... ellxs murieron en la tragedia del Interoceánico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ataque de EU contra un muelle en Venezuela, reconocido por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano.
1

La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
2

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
3

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y continúan los trabajos de campo en la zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
4

La FGR termina necropsias y avanza con la investigación en Línea Z del Interoceánico

Bukele dijo que le gustaría seguir "10 años más" en el poder en El Salvador, luego de reelegirse en 2024 y reformar las leyes para perpetuarse.
5

Bukele coquetea con ser eterno: "Si por mi fuera, seguiría 10 años más en el poder"

El cartel reúne a figuras nacionales e internacionales de primer nivel, con propuestas que van del electro-pop y el techno, al synthwave, la electrónica experimental y los sonidos urbanos. 
6

#LoQueSabemos ¬ CdMx recibirá el 2026 con fiesta de música electrónica en el Ángel

Salud lanzó una campaña para donación de órganos en el país.
7

Salud lanza campaña “México sin lista de espera” para promover donación de órganos

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
8

ENTREVISTA ¬ Corruptos siempre habrá, en el sector público y el privado: Buenrostro

Francisco Barrio Terrazas, quien fue Gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, murió ayer a sus 75 años de edad, según confirmó este martes el Partido Acción Nacional (PAN).
9

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua, fallece a los 75 años

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el Juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, por su presunta participación en un acto de violencia contra una mujer
10

Poder Judicial de Quintana Roo investiga a Juez que agredió a su pareja en Cancún

Tragedia en Oaxaca.
11

CSP anuncia que Interoceánico tendrá certificación externa antes de volver a operar

Sheinbaum informa de tragedia en Oaxaca.
12

Sheinbaum reitera reparación integral a víctimas del accidente del Tren Interoceánico