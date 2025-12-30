La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

La retórica del Presidente Donald Trump contra Venezuela se intensificaó tras el presunto bombardeo de un muelle usado para tráfico de droga hacia EU.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El ataque de Estados Unidos (EU) contra un muelle en Venezuela, reconocido públicamente por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano, pero aun quedan dudas sobre el brazo armado que la ejecutó, la ubicación exacta y el momento en que ocurrió, luego de que el mandatario estadounidense evitó dar esos detalles al admitir la intervención; sin embargo, medios estadounidenses como The New York Times señalaron -citando fuentes allegadas a la acción- que en la operación estuvo involucrada la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre las presiones ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela, reiteró su postura de rechazo a las acciones e intervenciones en otros países y reprochó la postura pasiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que el organismo debería asumir un papel más protagónico.

Donald Trump reconoció ayer públicamente el ataque de su país en territorio venezolano. Al momento de recibir al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mandatario estadounidense declaró:

“No importa, pero hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Cargan los barcos con droga. Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación, ahí es donde implementan, y ya no existe”, afirmó.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump holds a press conference at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, following his meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/DI9XjmucRT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

La intervención en territorio venezolano se ha realizado bajo el mismo argumento con el que Estados Unidos ha atacado a más de una treintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: en el marco de su campaña contra el narcotráfico. No obstante, es importante recordar que el gobierno de Venezuela ha denunciado que ese argumento ha servido como pretexto para lanzar una operación más amplia con el objetivo de apropiarse de su petróleo.

—¿Fue el Ejército de Estados Unidos o fue la CIA?, le cuestionó ayer un reportero a Trump durante un intercambio con la prensa.

—No quiero decir eso. Sé exactamente quiénes fueron, pero no lo diré. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa—respondió el mandatario.

Pese a la negativa del Presidente estadounidense, medios de ese país señalaron que la operación sí fue realizada por la CIA. Por ejemplo, The New York Times reportó, citando a “personas informadas sobre la operación”, que la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada.

De acuerdo con el diario, el ataque se produjo en un muelle que autoridades estadounidenses consideran un punto donde el Tren de Aragua, una pandilla venezolana, almacenaba estupefacientes y posiblemente se preparaba para transportarlos en barcos. El medio indicó que al momento de la explosión no había personas en el lugar, por lo que no se registraron heridos ni muertes.

The New York Times también destacó que la intensificación de la campaña responde a dos objetivos específicos del gobierno de Trump: el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque la administración estadounidense ha sostenido que existen vínculos estrechos entre ambos, el propio medio señaló que las agencias de inteligencia han puesto en duda esas conclusiones.

Asimismo, el diario recordó que previamente informó que, a inicios de enero, Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y había ordenado a la agencia planificar diversas misiones potenciales.

Finalmente, el medio estadounidense señaló que no está claro si el dron utilizado en el ataque pertenecía a la CIA o si fue proporcionado por el ejército estadounidense, ya que funcionarios militares evitaron hacer comentarios. En tanto, el Pentágono mantiene drones MQ-9 Reaper en bases de Puerto Rico como parte de su campaña de presión.

No estamos de acuerdo con la intervenciones: Sheinbaum

Por su parte, este día la Presidenta de México fue cuestionada nuevamente sobre las presiones ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela. La mandataria reiteró su postura de rechazo y consideró que la ONU debería asumir un papel más activo.

Ante la pregunta de una reportera sobre si la presión de Estados Unidos podría derivar en el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro, Sheinbaum respondió: “Bueno, ya es mucha especulación. Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”.

Cuestionada sobre si debería existir un llamado regional para apoyar a Venezuela o si se trata de un asunto que ese país debe resolver como nación, la Presidenta respondió: “Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.