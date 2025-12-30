Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

La calificadora Moody's rebajó la calificación de Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, argumentando que se han deteriorado sus métricas ante el adeudo fiscal que el magnate tiene por la falta de pago de impuestos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Nueva Elektra del Milenio, una de las subsidiarias del negocio minorista de Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, recibió una rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody's esta última semana del año, ante el deterioro de su capacidad por la deuda fiscal que tiene tanto la empresa como su dueño ante la falta del pago de impuestos en México.

"La rebaja a B1 refleja el deterioro de las métricas crediticias de Nueva Elektra del Milenio, el mayor apalancamiento y el flujo de caja libre, ahora negativo debido al pago de dividendos extraordinarios durante 2025", argumenta la calificadora.

La calificación de la entidad que se encarga de administrar las tiendas Elektra y Salinas y Rocha pasó de Ba3 a B1: del último escalón dentro del grado de inversión al cuarto dentro del nivel especulativo. "No se prevé una recuperación significativa a corto plazo", subrayó.

"Debido a las restricciones regulatorias aplicables a las entidades del segmento financiero de Elektra, los recursos para el pago de las contingencias fiscales provendrán del flujo de operación, así como de la caja e inversiones temporales del segmento comercial", añadió Moody's.

Y es que el Gobierno de México cobrará a partir de enero de 2026 al menos 51 mil millones de pesos (mdp) a Grupo Salinas, quien podrá solicitar un descuento de hasta 39 por ciento, conforme a la Ley y a las sentencias de los tribunales, informó hace un par de semanas Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Estoy seguro que lo más prudente y responsable de parte de nosotros y del Gobierno de México es esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos, y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan", respondió más tarde Salinas Pliego.

A través de su cuenta de X, subrayó que "sólo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de Derecho que el país necesita".

Durante la conferencia de prensa matutina del 19 de diciembre, el SAT presentó de manera breve el avance del procedimiento de cobro a Grupo Salinas, derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio la razón a los tribunales respecto a la obligación de pagar los impuestos adeudados.

"Les recordamos que entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta [ISR] correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes", explicó Martínez Dagnino.

Posteriormente, agregó, las empresas impugnaron esta decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual resolvió, entre 2019 y 2023, que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes.

"De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo, confirmando la procedencia de los adeudos", detalló Martínez.

Finalmente, añadió, "las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales".