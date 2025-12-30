Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 5:00 pm

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades estatales informaron que el ataque se realizó con siete vehículos en la colonia Residencial Victoria, entre Zapopan y Guadalajara.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Jalisco revelaron este martes más detalles sobre el ataque armado ocurrido en Zapopan, Jalisco, que acabó con la vida del empresario de la Central de Abastos, Alberto Valencia, alias “El Prieto”, su hija y un escolta.

De acuerdo con el reporte, el comando que perpetró el ataque estuvo integrado por 30 sicarios, quienes se coordinaron con varios vehículos para interceptar al empresario y a su grupo de escoltas.

Además, se aseguraron cuatro vehículos que quedaron abandonados tras el crimen; tres portaban placas del estado de Michoacán y uno carecía de láminas de identificación.

“Como resultado de las acciones de seguridad, se aseguraron cuatro vehículos presuntamente vinculados a los agresores: dos que fueron abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. De estos automóviles, tres portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares”.

Asimismo, señaló que, de forma preliminar, se investiga la participación del crimen organizado en el atentado, así como el análisis de las imágenes de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Escudo Jalisco.

Un registro en video permitió observar que el vehículo deportivo era seguido por dos camionetas pick up en las que viajaba la seguridad privada. Una camioneta negra interceptó el paso del empresario, mientras grupos de pistoleros, posicionados estratégicamente a ambos lados de la vía, abrieron fuego de manera simultánea. La emboscada ocurrió cerca del domicilio de las víctimas, en la zona limítrofe entre las colonias Residencial Victoria y Santa Eduviges.

Salvador Zamora Zamora, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Jalisco, confirmó que, hasta el momento, no se han registrado detenciones respecto a estos hechos. El funcionario estatal señaló que las líneas de investigación incluyen la posible relación de las denominadas “rifas colombianas”, que operan en el Mercado de Abastos, con el móvil del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes que un comando de 30 sicarios perpetraron el ataque de Zapopan.
Fueron siete vehículos los utilizados por los sicarios para coordinar el ataque. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad del Estado acordó fortalecer los operativos integrados por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal, la Policía Metropolitana y las corporaciones municipales. Además, se estableció que, a partir de hoy, se realizarán reuniones diarias de seguridad.

Prieto Valencia era propietario de la empresa Transportes Odal y tenía una bodega en el Mercado de Abastos. También era socio en cinco compañías distintas y se desempeñó como proveedor del Gobierno de Guadalajara en administraciones pasadas. Las autoridades estatales presumen la participación de grupos del crimen organizado, debido a la logística y el armamento empleados en el ataque.

-Con información de Zeta

