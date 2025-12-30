Audiencia del exgobernador Javier Duarte para imputar nuevo delito se aplaza otra vez

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 5:34 pm

La audiencia que la FGR solicitó para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, delitos por malversación de recursos fue pospuesta por segunda vez.

El exgobernador de Veracruz cumple una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa; ahora enfrenta un nuevo cargo.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La audiencia que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delitos relacionados con malos manejos de recursos de salud fue pospuesta por segunda vez.

La sesión se había programado desde la semana pasada para este 30 de diciembre, a las 10:30 horas, ante un Juzgado de control del Reclusorio Norte. Sin embargo, por temas logísticos y de agenda fue aplazada.

La primera comparecencia del exmandatario había sido fijada para el 27 de noviembre pasado, no obstante, aquella sesión judicial fue pospuesta por presuntos problemas de salud que presentaba el imputado.

El nuevo cargo que enfrenta el imputado lo impulsa la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), adscrita a la FGR. Esta dependencia interna obtuvo una solicitud del gobierno de Guatemala para que se pudiera proceder penalmente en su contra por peculado, delito distinto por el cual fue extraditado desde ese país en el 2017.

Funcionarios federales confirmaron que la FGR habría judicializado recientemente una nueva carpeta relacionada con presuntos desvíos de recursos federales ocurridos durante su administración, de diciembre de 2010 a octubre de 2016.

De acuerdo con fuentes ministeriales, la investigación se sostiene en diversas denuncias presentadas desde 2016 respecto a desvíos de recursos destinados a sectores clave como salud y obras públicas. Las autoridades afirmaron que “las denuncias advertían irregularidades en la adquisición de insumos médicos y en el ejercicio de programas federales”.

El Ministerio Público Federal solicitó desde hace meses al gobierno guatemalteco la autorización para agregar cargos, ya que Duarte de Ochoa fue extraditado desde ese país y los tratados internacionales impiden acusarlo de delitos adicionales sin la aprobación previa de las autoridades que concedieron la entrega.

Javier Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México. En 2018, recibió su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde entonces, ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

