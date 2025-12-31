ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

Álvaro Delgado Gómez

30/12/2025 - 9:18 pm

En entrevista con "Los Periodistas", Marx Arriaga señaló que la firma de acuerdos educativos con participación de actores privados involucra a gobiernos emanados de Morena y evidencia las tensiones que existen entre el marco legal vigente y las viejas prácticas institucionales.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública de la (SEP), aseguró que la polémica por la firma de convenios educativos con organismos internacionales y fundaciones privadas no es sólo por la participación de actores externos, sino por el respaldo de gobiernos emanados de Morena que reproducen prácticas que contradicen el proyecto educativo impulsado desde la Cuarta Transformación.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Marx Arriaga indicó que las entidades que suscribieron el acuerdo se encuentran Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Baja California, Coahuila, Yucatán y Quintana Roo, estados que calificó como conservadores.

"También habría que sumar a Veracruz que firmó el convenio. Hay algunos estados que despistados, no porque el Gobierno o las cabezas sean de Morena quiere decir que todas las instituciones están teniendo una visión progresista, vemos que en la operación de muchas instituciones, en el día a día, se siguen replicando viejas prácticas, en este caso, una vieja práctica que se tiene en el sector educativo es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en la formación de la ciudadanía a terceros".

Marx Arriaga Navarro, durante la presentación de los nuevos libros de la SEP en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

A partir de esa firma, dijo, se abrió una disputa al interior de la Secretaría de Educación Pública sobre hasta dónde estos convenios avanzan en la privatización educativa.

Recordó que México cuenta con un marco legal definido, derivado de la reforma al Artículo Tercero, la Ley General de Educación y la implementación del nuevo plan de estudios 2022.

"Estas organizaciones se están saltando la ley y están creando un nuevo sistema educativo que continua con lo que había dejado Aurelio Nuño y Peña Nieto en su sexenio, eso sucedió con la firma el 5 de diciembre, entonces hubo una queja de Materiales educativos a esos estados y ahí Salinas Pliego sube al tema diciendo que los libros son comunistas y que necesitamos regresar a ese tipo de educación que planteaba Aurelio Nuño y Peña Nieto en una cuestión de capital humano, de obreros".

Arriaga explicó que tras la firma del acuerdo hubo una queja desde el área de Materiales Educativos hacia los estados involucrados, y fue entonces cuando Salinas Pliego intervino con mayor fuerza en el debate público, calificando los libros de texto como “comunistas” y planteando la necesidad de regresar a un modelo educativo centrado en la lógica del “capital humano”.

Marx Arriaga Navarro. Foto: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

El director de Materiales Educativos insistió en que hay estados cuya participación resulta especialmente dolorosa, por su historia de lucha social.

“Duele preguntarse por qué estados como Veracruz están firmando un convenio de Avon para alfabetizar”, subrayó.

A su juicio, lo que hoy se observa en redes sociales es una disputa ideológica clara: por un lado, un proyecto conservador que impulsa Salinas Pliego; por otro, una visión progresista asociada a la Cuarta Transformación y a la defensa de la educación pública.

En ese contexto, explicó, Ricardo Salinas Pliego ha escalado su presencia en la discusión educativa al detectar fisuras dentro del propio aparato institucional.

Finalmente, Arriaga llamó a no simplificar el conflicto. “Se ha exagerado un poco, como si fuera una disputa de personas con caprichos por el control de una institución. No es así. Todos son compañeros, todos venimos de una formación de izquierda, pero a veces, en lo institucional, las viejas prácticas no las quieren desechar”, concluyó.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

