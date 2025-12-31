VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

El abuso de saltarse la fila en una tienda de autoservicio terminó en una confrontación a golpes, situación que se viralizó en redes y bautizó a una ciudadana como “Lady Pavo”.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Una clienta de un Walmart ubicado en la zona de Tepeyac de la Ciudad de México (CdMx) protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para la compra de pavos navideños.

La mujer, identificada con el nombre de Francia, intentó adelantar los lugares de la fila en la que varios consumidores esperaban su turno. Ante esta situación, varios de los compradores, indignados, increparon a la mujer para evitar este evidente abuso.

Lo que comenzó como un reclamo airado por la conducta de la joven Francia, devino en una riña a golpes en la que se vieron involucradas varias personas y personal de seguridad de la tienda de autoservicio.

En los videos que circulan en redes sociales puede apreciarse el momento en el que se desencadenó el altercado entre Francia -que venía acompañada por su madre y su esposo- y otros clientes que intervinieron en la pelea.

Además de las personas que enfrentaron a la joven, otras intercedieron a su favor, lo que propició una escalada a golpes entre varios de los compradores lo que generó una confusión general entre los presentes.

Ante la situación, otros de los presentes se congregaron alrededor del tumulto para intentar calmar a los implicados en lo que se convirtió en una batalla campal.

La intervención de otros clientes y la posterior llegada de seguridad lograron contener la riña, dejando un saldo de al menos dos personas con contusiones menores.

La mujer que desencadenó la pelea terminó con varios golpes, mechones de cabello arrancados, uñas rotas y marcas de golpes palpables en el rostro. Hasta el momento Walmart no se ha pronunciado al respecto.