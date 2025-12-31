VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 9:56 pm

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Juez libra 25 órdenes de aprehensión por caso Waldo's en Sonora; ya hay 7 detenidos

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

El abuso de saltarse la fila en una tienda de autoservicio terminó en una confrontación a golpes, situación que se viralizó en redes y bautizó a una ciudadana como “Lady Pavo”.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Una clienta de un Walmart ubicado en la zona de Tepeyac de la Ciudad de México (CdMx) protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para la compra de pavos navideños.

La mujer, identificada con el nombre de Francia, intentó adelantar los lugares de la fila en la que varios consumidores esperaban su turno. Ante esta situación, varios de los compradores, indignados, increparon a la mujer para evitar este evidente abuso.

Lo que comenzó como un reclamo airado por la conducta de la joven Francia, devino en una riña a golpes en la que se vieron involucradas varias personas y personal de seguridad de la tienda de autoservicio.

En los videos que circulan en redes sociales puede apreciarse el momento en el que se desencadenó el altercado entre Francia -que venía acompañada por su madre y su esposo- y otros clientes que intervinieron en la pelea.

@twister_rdz

#ladylomo #ladytaser de primera mano, siempre dando el mejor contenido

♬ sonido original - Twister Rdz

Además de las personas que enfrentaron a la joven, otras intercedieron a su favor, lo que propició una escalada a golpes entre varios de los compradores lo que generó una confusión general entre los presentes.

Ante la situación, otros de los presentes se congregaron alrededor del tumulto para intentar calmar a los implicados en lo que se convirtió en una batalla campal.

La intervención de otros clientes y la posterior llegada de seguridad lograron contener la riña, dejando un saldo de al menos dos personas con contusiones menores.

La mujer que desencadenó la pelea terminó con varios golpes, mechones de cabello arrancados, uñas rotas y marcas de golpes palpables en el rostro. Hasta el momento Walmart no se ha pronunciado al respecto.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
3

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
4

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
5

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

6

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

7

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
8

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
9

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Buró de crédito.
11

Buró de Crédito

12

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

13

Una mujer es asesinada tras pagar el rescate de su marido... sin saber que él ya estaba muerto

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
14

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

El excanciller Marcelo Ebrard.
15

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
1

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
2

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
3

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
4

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.
5

El periodista Rafael León libra cargo de terrorismo; Juez ordena prisión domiciliaria

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
6

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

La audiencia que la FGR solicitó para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, delitos por malversación de recursos fue pospuesta por segunda vez.
7

Audiencia del exgobernador Javier Duarte para imputar nuevo delito se aplaza otra vez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE) reveló este martes más detalles sobre el ataque armado de ayer en Zapopan, Jalisco.
8

Comando de 30 sicarios asesinó a empresario de la Central de Abastos, hija y escolta

El ataque de EU contra un muelle en Venezuela, reconocido por el Presidente Donald Trump, confirmó la realización de una operación en territorio venezolano.
9

La CIA atacó el muelle venezolano: NYT; Sheinbaum insiste en mediación de la ONU

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
10

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
11

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y continúan los trabajos de campo en la zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
12

La FGR termina necropsias y avanza con la investigación en Línea Z del Interoceánico