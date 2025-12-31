Una explosión de pirotecnia en tianguis de Guanajuato deja cuatro personas lesionadas

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 7:59 pm

Protección Civil y Bomberos de Irapuato, Guanajuato, atendieron la explosión de un puesto de pirotecnia en el tianguis de Benito Juárez.

Protección Civil y Bomberos de Irapuato atendieron la explosión de un puesto de pirotecnia en el tianguis de Benito Juárez.

Irapuato, 30 de diciembre (ZonaFranca).- A través de las redes sociales de Protección Civil (PC) y Bomberos de Irapuato, Guanajuato, se informó que, la mañana de este martes, se registró una explosión en un puesto de pirotecnia en el tianguis de Benito Juárez, ubicado en la colonia Apatzingán.

En la publicación se explicó que el saldo del accidente fue de dos personas con lesiones leves por quemaduras y dos lesionados por caídas; sin embargo, ninguna de las atenciones requirió traslado.

Protección Civil y Bomberos de Irapuato, Guanajuato, atendieron la explosión de un puesto de pirotecnia en el tianguis de Benito Juárez.
El incidente dejo a varias personas lesionadas con quemaduras. Foto: Especial

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 10:00 horas los cuerpos de emergencia fueron alertados por la explosión de pirotecnia.

“La mañana de este martes, PC y Bomberos atendieron una explosión de pirotecnia en un puesto del tianguis de Benito Juárez, colonia Apatzingán. Saldo: dos lesionados leves por quemaduras y 2 más por caídas, sin traslados. Sólo daños materiales. Se revisa la zona”, dice la publicación.

Protección Civil y Bomberos de Irapuato, Guanajuato, atendieron la explosión de un puesto de pirotecnia en el tianguis de Benito Juárez.
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional acudieron a auxiliar al personal de Protección Civil. Foto: Especial

Apenas el pasado 24 de diciembre, Zona Franca informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el aseguramiento de cinco mil 300 piezas de pirotecnia que se ofrecían a la venta de manera irregular en la vía pública.

El decomiso, en vísperas navideñas, se habría reportado como parte de la campaña “No al Uso de Pirotecnia”, la cual exhorta a no comprar, almacenar ni permitir que niñas y niños manipulen estos artefactos, con la finalidad de prevenir accidentes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

