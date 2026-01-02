Rosca de reyes, villa navideña y una expo de moda para iniciar el 2026 en la CdMx

¿Antojo de rosca de reyes? La fecha para recibir regalos y conocer quién se lleva al "muñequito" está cerca, pero si ya no puedes esperar hay opciones en la Ciudad de México, además de museos para distraerse este fin de semana.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México da la bienvenida al 2026 con actividades para toda la familia, así que si estás buscando algo para los últimos días de vacaciones, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar de los primer fin de semana de enero.

Festival Rosca de reyes

Este 3 y 4 de enero el Festival de café, cacao y chocolate mexicano presenta su edición Rosca de Reyes en Huerto Roma Verde. En este festival será posible adquirir chocolate tabasqueño para preparar en casa, café y cacao, además de variedad de propuestas de roscas de reyes; lo mejor es que la entrada es gratuita.

¿Dónde? Huerto Roma Verde (Jalapa 234, Centro Urbano Pdte. Juárez, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada sin costo.

Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate

La Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate se realizará del 2 al 7 de enero de 10:00 a 21:00 horas en la Explanada de la Alcaldía Tláhuac. Este evento es ideal para apoyar a productores locales, probar y comprar la rosca de reyes, ya sea la tradicional o una innovadora.

¿Dónde? Explanada de la Alcaldía Tláhuac (Explanada de la Alcaldía Tláhuac).

¿Cuánto? Entrada sin costo.

La Villa Navideña Disney+

La Villa Navideña Disney+, brinda una experiencia familiar y gratuita que se podrá visitar hasta el 11 de enero. A lo largo del recorrido, los visitantes encontrarán actividades temáticas, espacios fotográficos y zonas interactivas inspiradas en Frozen, Zootopia 2, Stitch, Percy Jacksony los dioses del Olimpo, Una navidad muy Jonas Brothers, Avatar: fuego uy cenizas, Mickey y sus amigos, además de actividades deportivas de ESPN.

La experiencia completa tiene una duración aproximada de 50 minutos y los horarios van de las 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con último acceso a las 5:00 de la tarde.

¿Dónde? Parque La Mexicana, en Santa Fe, Ciudad de México,

¿Cuánto? La entrada es gratuita con registro previo en el siguiente link: https://www.villadisneyplus.com

Aprende de economía

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) cuenta con nuevas salas, experiencias y talleres. Tras una renovación, el MIDE es más divertido e interactivo. Entre las nuevas actividades están un recorrido con un robot para reflexionar acerca del trabajo y la tecnología; una divertida historia en la que hay que tomar decisiones y ver hacia dónde lleva cada una, otra más para descubrir tu huella de carbono, entre otras.

¿Dónde? MIDE (C. de Tacuba 17, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 160 pesos; el costo para los estudiantes, maestros e INAPAM es de 80 pesos.

"¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo"

"¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo" es una exposición del Museo Franz Mayer que presenta piezas de diseñadores, con nombres destacados como Oscar de la Renta, hasta voces emergentes que se hacen escuchar a través de sus prendas y que están marcando el rumbo de la moda.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México) hasta el 12 de abril del 2026.

¿Cuánto? La entrada tiene costo de 120 pesos, el horario es de martes a domingo, de 10 a 17 horas.