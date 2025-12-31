Nueva reforma arancelaria: ¿qué productos pagarán impuestos? Aquí la lista completa

La reforma, que modifica diversas fracciones de la Ley Arancelaria, tiene como propósito fortalecer varias industrias nacionales e incentivar la producción hecha en México.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía (SE) ahondó este martes sobre la reciente publicación del decreto por el que se reforman varias fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) para modificar las tarifas arancelarias y proteger las industrias nacionales al gravar una variedad de mercancías provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

"Esta modificación a los aranceles tiene por objeto principal salvaguardar cerca de 350 mil empleos en el país en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz, así como contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente en sectores estratégicos de la economía mexicana que permitirá consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna de nuestro país", indicó la dependencia en un comunicado.

Entre las motivaciones del proyecto de reforma presidencial que avaló el Poder Legislativo el pasado 10 de diciembre, se argumenta que la medida pretende corregir "distorsiones comerciales y la alta dependencia de importaciones".

Por esta razón, se argumenta, una serie de industrias tendrán que pagar impuestos para que sus mercancías puedan ingresar a territorio nacional.

¿Qué mercancías tendrán que pagar aranceles?

Las autoridades señalaron que con esta reforma se protegerá una variedad de industrias nacionales y, al mismo tiempo, se fomentará la generación de empleos en beneficio de las y los mexicanos.

El decreto reforma aranceles a la importación para mil 463 fracciones arancelarias de diversas mercancías provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial internacional entre las que se encuentran las industrias:

Automotriz. Textil. Vestido. Plástico. Siderúrgica. Electrodomésticos. Aluminio. Juguetes. Mueblería. Calzado. marroquinería. Papel y cartón. Motocicletas. Remolques. Vidrio.



¿Cuáles son los propósitos de la reforma?

Los legisladores explicaron que la reforma permitirá implementar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y competencia en productos nacionales.

La iniciativa busca, entre otros propósitos:

Elevar el 15 por ciento de contenido nacional en las cadenas productivas. Acrecentar la producción nacional. Reemplazo de insumos que se importan para desarrollarlos en el país. Reforzar el programa Hecho en México. Elevar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Generar 1.5 millones de empleos. Lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México.

