Granizada deja a 80 personas atrapadas en el volcán Tacaná, Chiapas; activan rescate

Este inusual fenómeno natural no había ocurrido desde hace 69 años, lo que provocó la acumulación de hielo en las veredas del volcán, impidiendo el descenso de los visitantes debido al terreno resbaladizo.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó este martes del cierre temporal para acceder a la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná en Chiapas por las condiciones climáticas extremas, así como el rescate de 80 personas que quedaron varadas por la fuerte granizada que se presentó en la región.

"Derivado de las condiciones climáticas extremas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con Protección Civil del Gobierno de Chiapas, informa el cierre temporal del acceso a la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná", publicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

La Comisión detalló que el frente frio número 25 provocó un evento de Norte en la parte alta del Volcán Tacaná, lo que ocasionó heladas con temperaturas de hasta -2 grados centígrados. Asimismo, se indicó que durante los últimos tres días se han registrado intensas lluvias acompañadas de granizo en la entidad.

Derivado de las condiciones climáticas extremas, la #Conanp, en coordinación con Protección Civil del @GobiernoChiapas, informa el cierre temporal del acceso a la Reserva de la Biosfera #VolcánTacaná. 🏔️ Conoce más ➡️ https://t.co/bCIqhN4EnW #SomosNaturaleza ❄️🌳🌊🌿🌨️ pic.twitter.com/9zPMisHUh0 — CONANP (@CONANP_mx) December 31, 2025

"La acumulación de granizo cubrió completamente de hielo las comunidades de Talquián y Chiquihuite, ubicadas a dos mil 200 y dos mil 400 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. En estas zonas, la temperatura ha descendido hasta -6 grados centígrados, lo que representa un frío extremo", advirtió.

Por esta razón se procedió a imponer la restricción temporal para ingresar al Volcán Tacaná, apuntó el organismo.

"Lo anterior es para garantizar la seguridad de la población y visitantes; evitar accidentes y riesgos a la salud, tales como hipotermia, congelamiento, mal de montaña, caídas y resbalones, así como posibles fracturas, debido a la gran cantidad de agua que escurre por los senderos y a las rocas mojadas, que se vuelven altamente resbaladizas", alertó la comisión.

La Conanp destacó la importancia del hecho de que no se trata de nieve, sino de hielo producto del granizo compactado, lo que incrementa considerablemente el nivel de peligro para quienes transitan por la zona.

Rescatan a 80 personas

Unas 80 personas fueron rescatadas del Volcán Tacaná tras quedar varadas por la intensa granizada registrada este lunes en el municipio de Unión Juárez en la región de la Costa Grande de Chiapas.

Eduardo David Pérez de León, Secretario de Protección Civil de este municipio informó que después de estas acciones, las personas fueron trasladadas a los refugios Casas de Fuego, los cuales ya se encuentran en su capacidad máxima.

El funcionario hizo un llamado a la población de la zona, así como a los visitantes para evitar transitar por las veredas del volcán, acatar las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los medios oficiales.