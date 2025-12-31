El suegro y un cuñado de Iván Archivaldo son vinculados por delitos contra la salud

Mario Alfredo "N", alias '7', y a Mario "N", alias 'Niño', fueron procesados por delitos por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como posesión de armas de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó el martes a proceso a Mario "N" y Mario Alfredo "N", suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción criminal de "Los Chapitos", por delitos graves relacionados con drogas, armas y lavado de dinero.

"En audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba contundentes para que el Juez los vinculara a proceso, ratificara la prisión preventiva oficiosa y estableciera tres meses para la investigación complementaria", precisó la FGR.

Ambos familiares de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron procesados por delitos en contra de la salud en modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como posesión de armas de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los imputados son señalados como operadores financieros de "El Chapito" en Jalisco y sus alrededores. En este sentido, la FGR informó que el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para imputar a los detenidos.

Mario "N", alias "El Niño", de 69 años de edad, enfrenta cargos por posesión de metanfetamina, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, Mario Alfredo "N", alias "El 7", de 44 años de edad, fue acusado por las autoridades federales de los mismos delitos, además de posesión de fentanilo.

La detención de dichas personas se produjo el pasado 22 de diciembre en operativos simultáneos en Zapopan, Jalisco. Posteriormente, un Juez federal ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para ambos y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Mientras avanza el proceso, los imputados permanecerán detenidos en el penal federal de Almoloya de Juárez.