La devoción del tiempo.

“El diálogo no es simplemente una estrategia,

sino un compromiso con la humanidad

para comprendernos y vivir en paz”

Mohammad Khatami

I

El segundo fue ese tronar de dedos,

resta la memoria de los siglos

que nombramos humanidad.

Lo que hacemos,

se evapora entre las manos,

y no obstante proseguimos

sin lograr apaciguar

nuestros humores,

y menos terminar con violencias y guerras.

II

Si pudiéramos ver el paisaje:

el paréntesis que nos advierte

del cielo

del embrión de su pausa;

la imagen donde buscamos,

certificar nuestra presencia.

III

El hoy se esfumó,

y aun así preferimos anclarnos

en nuestras frágiles lecturas,

sin advertir la inmensidad

que nos habita y trasciende.

Esa magnificencia

que cada quien porta,

interroga

despoja y desnuda

la conciencia en su despertar,

al escuchar el puntual latido:

para no perderse en el estruendo

qué contamina y contagia,

a manera de un mal de ojo

el caminar en paz y en amor.

IV

Si tan solo pudiéramos oír

un poco de la sabiduría del río

en el correr de nuestra sangre,

la gentileza sería la palabra,

y el tiempo, su emblemática enseñanza.

Rendija

1) La mesa de estos días, es el retorno de la Nación al origen de saberse herederos de un bien común. Escuchar ese latido del alma de la tierra; no la guerra de la propiedad, sí la contundencia de compartir.

2) En Irán se juega parte de la fracturada estabilidad mundial. Evitar una guerra civil será tarea de encontrar una transición democrática del régimen islámico. El Diálogo De Civilizaciones, propuesto a fines de la década de los noventa, por el entonces presidente Khatami, fue ignorado e incluso reprimido. Hoy es probablemente, la única vía para evitar la violencia dentro y fuera del país, una transición que garantice el fin del exacerbado autoritarismo y abra los cauces a la libertad pública y los derechos humanos. En México aprender del caso de Irán, no está de más.