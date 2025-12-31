Tomás Calvillo Unna

La devoción del tiempo

"El segundo fue ese tronar de dedos, resta la memoria de los siglos que nombramos humanidad".

Tomás Calvillo Unna

31/12/2025 - 12:04 am

La devoción del tiempo.
“De la migración de las almas”. Pintura: Tomás Calvillo Unna

 

 

“El diálogo no es simplemente una estrategia,
sino un compromiso con la humanidad
para comprendernos y vivir en paz”
Mohammad Khatami

I

El segundo fue ese tronar de dedos,
resta la memoria de los siglos
que nombramos humanidad.

Lo que hacemos,
se evapora entre las manos,
y no obstante proseguimos
sin lograr apaciguar
nuestros humores,
y menos terminar con violencias y guerras.

II

Si pudiéramos ver el paisaje:
el paréntesis que nos advierte
del cielo
del embrión de su pausa;
la imagen donde buscamos,
certificar nuestra presencia.

III

El hoy se esfumó,
y aun así preferimos anclarnos
en nuestras frágiles lecturas,
sin advertir la inmensidad
que nos habita y trasciende.
Esa magnificencia
que cada quien porta,
interroga
despoja y desnuda
la conciencia en su despertar,
al escuchar el puntual latido:
para no perderse en el estruendo
qué contamina y contagia,
a manera de un mal de ojo
el caminar en paz y en amor.

IV

Si tan solo pudiéramos oír
un poco de la sabiduría del río
en el correr de nuestra sangre,
la gentileza sería la palabra,
y el tiempo, su emblemática enseñanza.

Rendija

1) La mesa de estos días, es el retorno de la Nación al origen de saberse herederos de un bien común. Escuchar ese latido del alma de la tierra; no la guerra de la propiedad, sí la contundencia de compartir.

2) En Irán se juega parte de la fracturada estabilidad mundial. Evitar una guerra civil será tarea de encontrar una transición democrática del régimen islámico. El Diálogo De Civilizaciones, propuesto a fines de la década de los noventa, por el entonces presidente Khatami, fue ignorado e incluso reprimido. Hoy es probablemente, la única vía para evitar la violencia dentro y fuera del país, una transición que garantice el fin del exacerbado autoritarismo y abra los cauces a la libertad pública y los derechos humanos. En México aprender del caso de Irán, no está de más.

